السفير البريطاني يزور مجمع صناعات المحلة وشركة مصر للغزل والنسيج والسيد البدوي

زار اليوم جاريث بايلى، السفير البريطانى، في القاهرة مجمع صناعات المحلة وشركة مصر للغزل والنسيج بمحافظة الغربية، وذلك على هامش زيارته لمحافظة الغربية اليوم.

قال العميد محمد فارس عبد العظيم، مدير عام مجمع صناعات المحلة الكبري، في تصريحات، لـ”المال”، إن السفير البريطاني قام بجولة تفقدية داخل مجمع مصانع الغزل والنسيج للاطلاع على تطور الصناعة المصرية.

وأضاف عبد العظيم، في تصريحاته، أن بايلي استمع إلى شرح من أصحاب المصانع حول طريقة الصناعة المصرية بالاضافة إلى مراحل التصنيع والمنتج النهائي لتلك الصناعة ذات التاريخ الأصيل في مصر.

وأكد أن السفير البريطاني أبدى إعجابه بصناعة الغزل والنسيج، وأبدى سعادته بالزيارة، معربًا عن رغبته في إمكانية التعاون مستقبلًا مع الصناعة المصرية.

فيما استقبل الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، جاريث بايلى السفير البريطانى بالقاهرة، على هامش زيارته لعدد من المواقع داخل المحافظة.

ورحّب محافظ الغربية بالسفير البريطانى، مؤكدًا أهمية وعمق العلاقات بين الدولتين فى مختلف المجالات، وأن تلك الزيارات تأتى بهدف التكامل وتنمية وتعزيز الشراكة، وتبادل الثقافات والخبرات والوفود فى شتى المجالات المختلفة.

وقال محافظ الغربية إن الكم الهائل من مشروعات البنية التحتية والخدمية والتنموية والتى تم تنفيذها خلال الـ8 سنوات الماضية فى الغربية وكل المحافظات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى جعلت من مصر نقطة جاذبة للاستثمارات.

واستعرض رحمى مع بايلى أبرز المقومات الصناعية والزراعية والسياحية التى تتميز بها محافظة الغربية والفرص الاستثمارية فى تلك القطاعات،

خاصة أن المحافظة أطلقت مبادرة دعم القرى المنتجة والتى يبلع عددها 23 قرية منتشرة فى أرجاء المحافظة، ولديها من المقومات ما يجعل تلك القرى فرصة استثمارية ذات فائدة ويمكنها من الإنتاج والتصدير إلى الخارج.

من جانبه أعرب السفير البريطانى عن سعادته البالغة بحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالوضع التنموى الذى تم بالمحافظة، لذا كانت الغربية المحطة الأولى لزيارته فى محافظات الدلتا.

يذكر أن الزيارة شملت تفقُّد أعمال التطوير بمسجد السيد البدوى.