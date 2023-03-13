السفير البريطاني لـ«المال»: مصر تمتلك إمكانيات ضخمة في الطاقة الخضراء ونتعاون معها لإيجاد حلول بالتغير المناخي

قال جاريث بايلي – السفير البريطاني في القاهرة ، نتعاون مع مصر لاتخاذ خطوات بناءة نحو إيجاد حلول لتكييف شعوب العالم مع أزمة تغير المناخ.

وأضاف بايلي في تصريحات لـ” المال” على هامش مؤتمر إطلاق منصة AWID للأستثمار في البنية التحتيه والمياه بأفريقيا ، ان مصر تمتلك امكانيات ضخمة من الطاقة الخضراء مثل الهيدروجين والطاقة المتجددة بشكل كبير وأبرزها 350 جيجاوات من طاقة الرياح ما يمكنها لاحتلال مقدمة الدول التى يمكنها ان تلعب دورا في الحفاظ على المناخ وتوليد الطاقة الخضراء.

وأوضح أنه من خلال رئاسة المملكة المتحدة لمؤتمر المناخ COP26، أخذت المملكة المتحدة على عاتقها إيجاد حلول لمساندة الشعوب اجتياز أصعب تداعيات التغير المناخي ، كما أنه وخلال مؤتمر المناخ COP27 تعاونت المملكة مع مصر في القضية.

وأشار بايلي إلى أن الشراكة المثمرة بين المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII وشركة ماتيتو تبرهن على دوام الوفاء بالتزاماتنا مع إطلاق منصة “AWID”. فبفضل الدعم المقدم من مؤسسة مالية عريقة كـ(BII)، ستتمكن (AWID) من لعب دوراً حيوياً في مصر وأفريقيا لحل أزمة ندرة المياه التي يواجهها العالم اليوم بسبب الأزمة المناخية، فضلاً عن النهوض بالبنية التحتية المائية وتعزيز الوصول لمصادر مياه نظيفة ومعتمدة للملايين من سكان القارة الأفريقية”.

وأعلنت “ماتيتو يوتييتيز ليميتد”، العاملة في مجال تشغيل وحلول إدارة المياه الذكية والطاقة البديلة، انه بالتعاون مع ” المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII ” العاملة في مجالات الاستثمار المؤثر والتمويل الإنمائي ، تم إطلاق المنصة الإستثمارية الجديدة Africa Water Infrastructure Development “AWID”، وهي المنصة الأولى من نوعها في تطوير مشاريع المياه الذكية مناخيًا وتعزيز الأمن المائي في جميع أنحاء إفريقيا.

وتم اطلاق المنصة الجديدة AWID في حفل رسمي في مقر السفارة البريطانية بالقاهرة بحضور كل من جاريث بايلي – السفير البريطاني في القاهرة، ورامي غندور – اﻟﻤدير اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎﺗﻴﺘو، وكريس تشيدجيتومي – العضو المنتدب للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII – إفريقيا ، ولفيف من كبار مسؤولي الدولة ورواد الأعمال بمصر وأفريقيا.