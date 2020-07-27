استثمار

السفير البريطاني: لا نفرض أي قيود أو موانع للسفر إلى مصر

جاء ذلك وفقًا لبيان وزارة السياحة والآثار للكشف عن تفاصيل اللقاء الذي عقده الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع سفير بريطانيا
أحمد عاشور 8:22 م, الأثنين, 27 يوليو 20 8:22 م, الأثنين, 27 يوليو 20

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أكد السفير البريطاني في القاهرة سير جيفري أدامز أنه لا يوجد أية قيود أو موانع على السفر من بلاده إلى مصر.

جاء ذلك وفقًا لبيان وزارة السياحة والآثار للكشف عن تفاصيل اللقاء الذي عقده الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع سفير بريطانيا.

السفير البريطاني يشيد بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها مصر

وزير السياحة يلتقي السفير البريطاني في مكتبه

وأشاد السفير البريطاني بالتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستئناف السياحة.

العلاقات مع بريطانيا

جدير بالذكر أن مصر وبريطانيا تتمتع بعمق العلاقات بينهما في كل المجالات خاصة في مجال السياحة، حيث قبل أزمة فيروس كورونا المستجد في فبراير الماضي تم استئناف خطوط طيران مباشرة جديدة من مطار Gatwick في بريطانيا الى مدينة شرم الشيخ بواقع رحلة واحدة أسبوعياً.

وأعلنت السفارة البريطانية مايو الماضي إن شركة Primer Design Ltd الرائدة في المملكة المتحدة، التابعة لشركة Novacyt SA، قامت بتصدير أكثر من 40 ألف اختبار PCR إلى مصر لدعم استجابتها لـفيروس كورونا.

وأشار بيان السفارة البريطانية، نفذت مصر اتفاقية تصدير مع المملكة المتحدة، وأرسلت شحنات من الملابس الطبية الوقائية لدعم المملكة المتحدة أبريل الماضي

العناني للسفير البريطاني: استقبلنا 26 ألف سائح

وخلال اللقاء قال وزير السياحة للسفير البريطاني إن مصر (مدينتي شرم الشيخ والغردقة ) استقبلت 26 ألف سائح من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد العناني التدابير والاجراءات الاحترازية التي وضعتها الوزارة لضمان صحة وسلامة كافة الزائرين والعاملين في قطاع السياحة مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، اعتبارًا من أول يوليو الحالي في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح كمرحلة أولى.

وقال وزير السياحية لـ سفير بريطانيا إن هناك عددا كبيرا من الرحلات السياحية التي وصلت إلى محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر عادت إلى بلادها بعد انتهاء برامجهم السياحية واستمتاعهم بشواطئ مصر الخلابة وجوها الدافئ والمشمس، وذلك دون رصد أية حالة إصابة واحدة.

قال السفير البريطاني أبريل الماضي إن غالبية الزائرين البريطانيين قد غادروا مصر .

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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