السفير البريطاني في مصر: طرح الحكومة شركات في البورصة فرصة جذب للمستثمرين

قال جاريث بايلي السفير البريطاني في مصر ، إن اتجاه الحكومة المصرية في طرح شركات في البورصة يعد فرصة جذب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية ام بي سي مصر

.وأضاف بايلي أن تغير المناخ له تأثير واضح خاصة على قارة افريقيا، مشيرًا إلي أن بريطانيا مستعدة لتبادل الخبرات مع مصر في تطوير البنية التحتية في قطاع المياه.

وتابع بايلي أنه تم إطلاق منصة AWID في مصر، والتي تعد منصة إستثمارية توفر مشروعات لتطوير البنية التحتية لقطاع المياه في قارة إفريقيا، مؤكدًا على ضرورة التعاون المشترك بين مختلف الدول في هذا الإطار مع الحرص على تبادل الخبرات.

وشدد السفير البريطاني على أهمية هذه المنصة التي تم تدشينها في جذب الاستثمارات طويلة الأجل في قطاع المياه، وهو ما يساهم في مواجهة التحديات.

وأوضح بايلي أن مصر تعد سوق واعد للاستثمار خاصة مع طرح شركتي صافي والوطنية في البورصة المصرية، قائلاً: طرح الشركتين خبر جيد جيدًا، كما ان مصر لديها موقع جغرافي رائع، وبها عدد كبير من الشركات العالمية.