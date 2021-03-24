السفير البريطاني في القاهرة: نتطلع للمزيد من الشراكات مع مصر (فيديو)

أكد جيفري أدامز السفير البريطاني في القاهرة، أن بلاده تتطلع للمزيد من الشراكات مع مصر.

وقال أدامز ، خلال فيديو مسجل لبرنامج يحدث في مصر على فضائية أم بي مصر : نتطلع للمزيد من الشراكات مع مصر، والمزيد من العمل معا للدفاع والحفاظ على أمن البلدين، وتدعيم الشراكة التي لها أوجه كثيرة مثل توفير الوصول العادل للقاحات، ويجب العمل على تعزيز الروابط بشكل أكبر .

وأوضح أنه تم نشر تقرير الأكثر شمولا للدفاع والأمن والتنمية والسياسية الخارجية للمملكة المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة، ويركز على القضايا الرئيسية التي تشكل العالم، ويحدد كيف يمكن للدبلوماسية البريطانية أن تحدث فرق حقيقي .

وأضاف السفير البريطاني ، أن التقرير تضمن معلومات عن الدول النامية في إفريقيا وأظهر احتياجها إلى مساعدة ودعم، من خلال 4 نقاط و هي أنه سيتم دعم المجتمعات المفتوحة والأسواق الحرة، و الاستثمار بكثافة في العلوم والتكنولوجيا بما يضمن أن البحث سيكون على مستوى عالمي .

وأشار أدامز إلى أن النقطة الرابعة والاهم هي ان المملكة المتحدة ، ستكون قوة من أجل الخير في العالم من خلال مواجهة الفقر ومكافحة كورونا وغيرها من القضايا.

وتابع السفير البريطاني، أن التقرير واضح لمصر أننا نزدهر فقط من أجل الشراكة و نتطلع الي المزيد من التعاون مع مصر والمزيد من العمل في مجال الأمن والدفاع .

وأوضح أدامز ، أن الشراكة مع مصر هي المفتاح ، و أن المملكة المتحدة ومصر شريكان مهمان في المنطقة و سنعمل على المزيد من التعاون يشكل أكبر .