سيـــاســة

السفير البريطاني : غالبية مواطنينا الزائرين غادروا مصر

قال السفير البريطاني بالقاهرة، إنه عقب مغادرة ٣ رحلات طيران لبريطانيا أمس ١٢ إبريل ، فإن غالبية الزائرين البريطانيين قد غادروا مصر .
سمر السيد 7:44 م, الأثنين, 13 أبريل 20 7:44 م, الأثنين, 13 أبريل 20

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قال السفير البريطاني بالقاهرة ، جيفري آدامز، إنه عقب مغادرة ٣ رحلات طيران لبريطانيا أمس ١٢ إبريل ، فإن غالبية الزائرين البريطانيين قد غادروا مصر .

وفي تغريدتين عبر حسابه بـ”تويتر”، أضاف السفير البريطاني ، إنه يجب علي البريطانيين الموجودين بمصر أن يستمروا في اتباع نصائح السفر الخاصة بوزارة الخارجية البريطانية التي يتم تحديثها بانتظام .

وقال إن البريد الإلكتروني للسفارة cairo.press@fco.gov.uk مغلق الآن.

وأوضح أنه إذا أراد أي مواطن بريطاني أي مساعدة عاجلة أو نصيحة يستطيع الاتصال علي السفارة بهاتف رقم 02 2791 6000 أو بريد إلكتروني Consular.Cairo@fco.gov.uk.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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