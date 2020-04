السفير البريطاني : غالبية مواطنينا الزائرين غادروا مصر

قال السفير البريطاني بالقاهرة ، جيفري آدامز، إنه عقب مغادرة ٣ رحلات طيران لبريطانيا أمس ١٢ إبريل ، فإن غالبية الزائرين البريطانيين قد غادروا مصر .

وفي تغريدتين عبر حسابه بـ”تويتر”، أضاف السفير البريطاني ، إنه يجب علي البريطانيين الموجودين بمصر أن يستمروا في اتباع نصائح السفر الخاصة بوزارة الخارجية البريطانية التي يتم تحديثها بانتظام . Update 1/2: Following the departure of 3 flights yesterday (12 April), the majority of British visitors have now left Egypt. For the latest information on returning to the UK, please check FCO Travel Advice: https://t.co/tHEpGymPog— British Ambassador to Egypt (@GeoffreyDAdams) April 13, 2020

وقال إن البريد الإلكتروني للسفارة cairo.press@fco.gov.uk مغلق الآن.

وأوضح أنه إذا أراد أي مواطن بريطاني أي مساعدة عاجلة أو نصيحة يستطيع الاتصال علي السفارة بهاتف رقم 02 2791 6000 أو بريد إلكتروني Consular.Cairo@fco.gov.uk.