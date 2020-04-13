السفير البريطاني : غالبية مواطنينا الزائرين غادروا مصر

قال السفير البريطاني بالقاهرة ، جيفري آدامز، إنه عقب مغادرة ٣ رحلات طيران لبريطانيا أمس ١٢ إبريل ، فإن غالبية الزائرين البريطانيين قد غادروا مصر .
وفي تغريدتين عبر حسابه بـ”تويتر”، أضاف السفير البريطاني ، إنه يجب علي البريطانيين الموجودين بمصر أن يستمروا في اتباع نصائح السفر الخاصة بوزارة الخارجية البريطانية التي يتم تحديثها بانتظام .
وقال إن البريد الإلكتروني للسفارة cairo.press@fco.gov.uk مغلق الآن.
وأوضح أنه إذا أراد أي مواطن بريطاني أي مساعدة عاجلة أو نصيحة يستطيع الاتصال علي السفارة بهاتف رقم 02 2791 6000 أو بريد إلكتروني Consular.Cairo@fco.gov.uk.