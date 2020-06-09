نقل وملاحة

السفير البريطاني : شركة طيران القاهرة تسير رحلة جوية من القاهرة إلى لندن 19 يونيو

يوم الجمعة المقبل 19 يونيو
سمر السيد 8:08 م, الثلاثاء, 9 يونيو 20 8:08 م, الثلاثاء, 9 يونيو 20

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تسير شركة طيران القاهرة رحلة جوية من القاهرة إلى لندن يوم الجمعة المقبل 19 يونيو، وفق السفير البريطاني بالقاهرة.

وفي تغريدة للسفير البريطاني على حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قال إنه للحصول على التفاصيل حول هذه الرحلة وغيرها من الرحلات القادمة، فإنه يرجي الرجوع لنصائح السفر علي gov.uk/foreign-travel.


تغريدة السفير البريطاني

يشار إلى أن سلطة الطيران المدنى المصرية ، كانت قد أعلنت تعليق الحركة الجوية من وإلى المطارات المصرية، منذ 19 مارس الماضى، باستثناء رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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