السفير البريطاني : شركة طيران القاهرة تسير رحلة جوية من القاهرة إلى لندن 19 يونيو

تسير شركة طيران القاهرة رحلة جوية من القاهرة إلى لندن يوم الجمعة المقبل 19 يونيو، وفق السفير البريطاني بالقاهرة.

وفي تغريدة للسفير البريطاني على حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قال إنه للحصول على التفاصيل حول هذه الرحلة وغيرها من الرحلات القادمة، فإنه يرجي الرجوع لنصائح السفر علي gov.uk/foreign-travel. Update on travel to the UK: Air Cairo will operate a flight from Cairo to London on Friday, 19 June. See our Travel Advice for details of this and other upcoming flights with possible connections to the UK: https://t.co/rlSEJ3t5ua— British Ambassador to Egypt (@GeoffreyDAdams) June 9, 2020

تغريدة السفير البريطاني

يشار إلى أن سلطة الطيران المدنى المصرية ، كانت قد أعلنت تعليق الحركة الجوية من وإلى المطارات المصرية، منذ 19 مارس الماضى، باستثناء رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية.