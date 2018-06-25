السفير البريطاني بمصر: تدشين أفرع للجامعات البريطانية في القاهرة

جهاد سالمقال جون كاسن، السفير البريطاني، في مصر خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن أوجه التعاون بين وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية، قال إن بلاده تتطلع لزيادة التعاون مع مصر في مجال التعليم، وإتاحة فرصة أكبر للحصول على الشهادات البريطانية، فضلا عن تدشين أفرع للجامعات البريطانية في مصر.وأشار ا

جهاد سالم

قال جون كاسن، السفير البريطاني، في مصر خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن أوجه التعاون بين وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية، قال إن بلاده تتطلع لزيادة التعاون مع مصر في مجال التعليم، وإتاحة فرصة أكبر للحصول على الشهادات البريطانية، فضلا عن تدشين أفرع للجامعات البريطانية في مصر.

وأشار السفير إلى أنه خلال الأربع سنوات المنقضية ارتفع عدد الطلاب المصرين الحاصلين على شهادات بيريطانية بنحو 30%.

ولفت كاسن إلى أن عدد الطلاب المصريين الدارسين في بيريطانيا يصل لنحو 2000 طالب كما يصل عدد الطلاب الذين يدرسون بجامعات مصرية تمنح شهادات مصرية نحو 20 ألف طالب، معتبرًا تلك الأعداد قليلة، ومن ثم تتطلع بريطانيا لدعم التعاون بين مصر وزيادة أعداد الطلاب من خلال اتفاقيات التعاون وفتح أفرع الجامعات البريطانية.