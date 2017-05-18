السفير البريطاني: الإصلاحات الاقتصادية نجحت في توفير الدولار للمستثمرين

سمر السيد وهاجر عمرانقال جون كاسن، سفير بريطانيا بالقاهرة، إن مصر وإنجلترا يمران بمراحل حاسمة فيما يتعلق باقتصادهما خاصة بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبى أو ما يعرف بالبريكست، وأيضا اتجاه مصر لتعويم الجنيه ضمن سلسلة إصلاحات اقتصادية.وأضاف فى كلمته بفعاليات المؤتمر الذى نظمته الجمعية المصرية ال

سمر السيد وهاجر عمران

قال جون كاسن، سفير بريطانيا بالقاهرة، إن مصر وإنجلترا يمران بمراحل حاسمة فيما يتعلق باقتصادهما خاصة بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبى أو ما يعرف بالبريكست، وأيضا اتجاه مصر لتعويم الجنيه ضمن سلسلة إصلاحات اقتصادية.

وأضاف فى كلمته بفعاليات المؤتمر الذى نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال اليوم عن مراحل التحول الجديدة فى الاقتصاديين المصرى والبريطانى، أنه من الضرورى لكلا البلدين تحقيق التوازن والاستقرار بين قراراتها على المدى القصير والطويل.

وشدد على أهمية النجاح فى تنفيذ الكثير من المشروعات عبر القطاع الخاص الذى سيساعد فى خلق الوظائف.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية نفذت إجراءات إصلاحية غير مسبوقة، ولكنها كانت مهمة، وأكدت للمستثمر أن هناك سهولة فى الحصول على الدولار، مشيرا إلى أن مصر تقوم بدور كبير فى توفير الحماية والأمان للكثير من المصريين بعد تطبيق الإصلاحات.

لكنه شدد على أهمية اهتمام الحكومة بتوفير الاستقرار والانفتاحية والقضاء على البيروقراطية وتحقيق الشمولية المالية من خلال خلق الوظائف بحيث تشمل الفرص جميع الأفراد فى مصر، كما يجب إطلاق طاقات القطاع الخاص لعمل شراكة حقيقية بين الجانبين.