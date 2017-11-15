السفير البريطانى يدعو الحكومة لتعزيز الشفافية والمنافسة

هاجر عمران قال جون كاسن، السفير البريطانى فى مصر، إن بلاده ترحب بقانونى الاستثمار والتراخيص الصناعية، مشيرًا إلى أن على الحكومة أن تتخذ بعض الخطوات لتعزيز الشفافية، وفتح الباب للمنافسة العادلة. أضاف كاسن، خلال تصريحات على هامش الاجتماع الذى عقدته مجموعة من المستثمرين البريطانيين مع الهيئة المصرية

هاجر عمران

قال جون كاسن، السفير البريطانى فى مصر، إن بلاده ترحب بقانونى الاستثمار والتراخيص الصناعية، مشيرًا إلى أن على الحكومة أن تتخذ بعض الخطوات لتعزيز الشفافية، وفتح الباب للمنافسة العادلة.

أضاف كاسن، خلال تصريحات على هامش الاجتماع الذى عقدته مجموعة من المستثمرين البريطانيين مع الهيئة المصرية للبترول، أن رأى المستثمرين البريطانيين إيجابى نحو ما يحدث فى مصر، وأن الاقتصاد المحلى يمر حاليا بمرحلة حاسمة، كما أن إصلاحات الاقتصاد تشجع الاستثمارات البريطانية على العمل فى مصر بشكل أكبر، مؤكدا أن الحكومة البريطانية ملتزمة بتنويع استثماراتها فى مصر، لضخ استثمارات فى قطاعات متعددة بخلاف البترول والغاز .

ولفت إلى أن زيارة وفد بقيادة جيفرى دونالدسون، مندوب رئيس الوزراء البريطانى لمصر، ضم شركات تعمل فى قطاعات البنية التحتية والخدمات المالية والنقل.

قال إن الأسبوع الماضى شهد زيارة من الجمعية المصرية البريطانية للأعمال لطرق الأبواب، فى مجالات البنية التحتية، والنقل، مؤكدًا أن الوفد ضم 35 شركة مصرية، زارت عدة مدن بريطانية منها العاصمة لندن.

وأشار إلى زيارة مؤسسة التمويل التنموى للمملكة المتحدة CDC Group أول نوفمبر الجارى، التى أعلنت استثمارها لـ 97 مليون دولار، فى مشروع “بنبان” للطاقة الشمسية، الذى يصبح عند اكتماله أكبر مشروع للطاقة الشمسية فى العالم، ومثل هذه المشاريع تساعد فى جعل مصر قوة عظمى فى مجال الطاقة، فى منطقة شرق المتوسط.

ولفت إلى أن الفترة القليلة المقبلة تشهد إعلانا مهما عن مشروع فى مجال التعليم، وتوضع اللمسات الأخيرة للمشروع حاليا، ولم يفصح عن تفاصيله معتبرا أن هذه الزيارات والإعلانات دليلا على مدى اهتمام القطاع الخاص البريطانى بالدخول إلى السوق المصرية.

وأكد أنه ضرورى اتخاذ الحكومة المصرية لإجراءات إصلاح المناخ الاستثمارى، وأنه الفترة الحالية تحتاج لدفع عجلة القطاع الخاص، لأنه يخلق فرص عمل مهمة لمستقبل مصر.

قال إن الشركات البريطانية تعلن أسبوعيًا عن إحدى المشروعات، ومن ثم فإن هذه الإعلانات تمثل الاهتمام الجديد من القطاع الخاص البريطانى بالسوق المصرية .

فى إطار متصل، قال إن بلاده ترغب فى العودة إلى المرتبة الأولى لأعداد السياح الأجانب فى مصر، بعد أن تراجعت إلى المرتبة الثانية، خلف ألمانيا، تأثرا بمنع الطيران البريطانى إلى شرم الشيخ، بعد حادثة الطائرة الروسية نوفمبر 2015.

أضاف أن العام الحالى شهد زيادة %74 فى عدد الليالى التى قضاها السياح البريطانيين فى مصر، ما يدل على نجاح التواصل مع الحكومة المصرية، وأن بريطانيا لديها 40 رحلة جوية كل أسبوع إلى مصر، قائلا إن بلاده تفهم جيدا أهمية التواصل مع مصر لاستعادة الرحلات .

وبسؤاله عن توتر المنطقة العربية؛ بعد مناورات السعودية، وإيران، قال كاسن إن بريطانيا، لديها المزيد من توافق مع جميع الحلفاء، بشأن مكافحة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار فى المنطقة، سواء فى مصر، أو الخليج، أو لبنان، أو فلسطين، مشيرا إلى أن الاستقرار هو الطريق الوحيد لتحقيق الأهداف المهمة للمنطقة اقتصاديا، وسياسيًا.