السفير البريطانى: ندعم مصر بالأفعال وليس بالأقوال

هاجر عمران و سمر السيد:قال جون كاسن، السفير البريطانى فى مصر، إن بلاده تدعم مصر فى الإصلاح الاقتصادى بالأفعال وليس الأقوال، كما يتم تنفيذ برامج فنية مع وزارة التخطيط فى هذا الصدد .وأشار خلال كلمته أمس بالغرفة البريطانية المصرية للتجارة، إلى أن الأسئلة التى توجهها الشركات البريطانية للسفا





هاجر عمران و سمر السيد:



قال جون كاسن، السفير البريطانى فى مصر، إن بلاده تدعم مصر فى الإصلاح الاقتصادى بالأفعال وليس الأقوال، كما يتم تنفيذ برامج فنية مع وزارة التخطيط فى هذا الصدد .

وأشار خلال كلمته أمس بالغرفة البريطانية المصرية للتجارة، إلى أن الأسئلة التى توجهها الشركات البريطانية للسفارة عن مصر تغيرت على مدار السنوات الماضية، موضحا أن الأسئلة الأكثر شيوعا الأن هى عن الشفافية وانفتاح السوق، بينما العام الماضى كان السؤال الأهم هو وضع الدولار.

ولفت إلى أن العام قبل الماضى احتلت الأسئلة عن الأمن جانب كبير من النقاشات، وتابع : نحتاج بعضنا بعضا للاستثمار وخلق وظائف، وجلب الأموال.

وقال: أنا فخور أن بريطانيا هى الشريك الاقتصادى الأول لمصر، مبديا تفاؤله بالبعثة التى ستزور مصر خلال نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن تنمية قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة، تحتاج إلى استراتيجية شاملة تهتم بالتشريعات الحاكمة للقطاع، والنفاذ إلى التمويل، إلى جانب التشجيع على الانضمام إلى القطاع الرسمى، وتابع: أرغب فى أن أرى الشركات البريطانية تعمل بمصر فى هذا القطاع.

وأوضح أن الشركات البريطانية لا تزال تنظر إلى قطاعات البترول والغاز على أنهم الأكثر جذبا للاستثمار، إلى جانب القطاعات الاستهلاكية التقليدية.



