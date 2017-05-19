السفير البريطانى لا نتواصل مع الإخوان منذ سنوات

هاجر عمران وسمر السيدقال جون كاسن، السفير البريطانى فى مصر، إن موقف بلاده مع جماعة الإخوان واضح، مؤكدا أنه لا تواصل معها منذ سنوات، وهو ما تم إعلانه فى التقرير الحكومى الذى يصدر كل عامين.وأضاف فى تصريحات على هامش المؤتمر الذى نظمته الغرفة البريطانية للأعمال أمس، أن بلاده أعلنت فى مجلس الأمن تنا



هاجر عمران وسمر السيد

قال جون كاسن، السفير البريطانى فى مصر، إن موقف بلاده مع جماعة الإخوان واضح، مؤكدا أنه لا تواصل معها منذ سنوات، وهو ما تم إعلانه فى التقرير الحكومى الذى يصدر كل عامين.

وأضاف فى تصريحات على هامش المؤتمر الذى نظمته الغرفة البريطانية للأعمال أمس، أن بلاده أعلنت فى مجلس الأمن تناقض أفعال الأخوان مع المصالح البريطانية، مشيرا إلى أن بلاده تفرض عقوبات على أى جهة تدعم التطرف والعنف.

وأكد منع بريطانيا 100 فرد من مروجى الكراهية من دخول أراضيها العام الماضى فضلا عن اتهام نحو 250 شخصا بالإرهاب، مشددا على أن بريطانيا تحارب الإرهاب حاليا.

وتابع: بسبب التركيز على قضايا التحريض على الكراهية والعنصرية أنجزنا تقدما كبيرا العام الماضى فى هذا الملف وزادت عدد المحاكمات من هذه النوعية بنسبة 5%.