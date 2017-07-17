السفير البريطانى : لا شىء يفيد الاقتصاد المصرى كدعمنا للغاز والنفط

هاجر عمرانقال جون كاسون، السفير البريطاني فى مصر، إنه لا شيء يدعم الاقتصاد المصرى كالدعم البريطاني لقطاع النفط والغاز، مشيرًا إلى أن الاستثمارات البريطانية في هذا العام وحده تُقدر بأكثر من 7 مليارات دولار من العملة الأجنبية إلى البنوك المصرية، بالإضافة إلى خلق وظائف جديدة للمصريين وإمداد مصر بالطا

هاجر عمران

قال جون كاسون، السفير البريطاني فى مصر، إنه لا شيء يدعم الاقتصاد المصرى كالدعم البريطاني لقطاع النفط والغاز، مشيرًا إلى أن الاستثمارات البريطانية في هذا العام وحده تُقدر بأكثر من 7 مليارات دولار من العملة الأجنبية إلى البنوك المصرية، بالإضافة إلى خلق وظائف جديدة للمصريين وإمداد مصر بالطاقة.





وأضاف، خلال البيان الذى وزعته السفارة، منذ قليل: نريد تقديم المزيد للاقتصاد المصرى لذلك نطلق اليوم برنامج المملكة المتحدة الدولي للمنح التدريبية لتوفير المهارات والمؤهلات العالمية للمصريين العاملين بمجال النفط والغاز ولجعل مصر قوة عظمى للطاقة في شرق المتوسط.

وتابع: فحين تجمع بين المؤهلات البريطانية العالمية مع القوى العاملة الشابة المصرية التي تتسم بالذكاء والطموح، نكون أمام قوة لا يمكن إيقافها.

وتم إطلاق برنامج المنح التدريبية الدولية لقطاع النفط والغاز اليوم بمقر السفارة البريطانية، ويعد هذا البرنامج أكبر برنامج منح دراسية وتدريبية في هذا القطاع بمصر.

وحضر المؤتمر ممثلون عن أكثر من 80 شركة من أكبر شركات النفط والغاز في مصر، بما في ذلك شركة British Petroleum ،Exxon ،Mobil Petrojet، EGAS ، GASCO ،Shell و .Echem

تم تصميم البرنامج من قِبل الأكاديمية الدولية للدراسات والأبحاث المتقدمة بلندن (IARS) الذراع التنفيذية لأكبر جهة اعتماد بالمملكة المتحدة بيرسون Pearson Education UK بالشراكة مع “مهارات النفط والغاز بمصر (OGS)”. ويهدف البرنامج إلى دعم رؤية الحكومة المصرية لتحديث وتطوير قطاع النفط والغاز. وسيوفر برنامج المنح برامج تدريبية دولية عالية الجودة ومؤهلات بريطانية دولية معترفًا بها في أكثر من 120 دولة حول العالم. يهدف البرنامج لتطوير معلومات ومهارات أكثر من 2000 موظف لتلبية الاحتياجات المتغيرة للشركات في قطاع النفط والغاز.

وقال كريم الصفتي، المدير الإقليمي للأكاديمية الدولية للبحوث والدراسات المتقدمة في لندن: “يشرفني أن أعلن اليوم عن أكبر برنامج للمنح الدراسية في قطاع النفط والغاز في مصر والذي يركز على إعداد القادة.

وأضاف: ومن دواعي سروري أن يتم تنفيذ هذا البرنامج عن طريق التحالف القائم بين مجموعة من أكبر المؤسسات العالمية OGS و IARS / PEARSON وإنى على ثقة تامة بأن الشراكة ستعزز نوعية برامج التطوير المهني في جميع مجالات قطاع النفط والغاز في مصر.