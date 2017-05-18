السفير البريطانى عن استعادة الرحلات: الطريق إلى شرم الشيخ طويل

هاجر عمران وسمر السيد:



قال جون كاسن، السفير البريطانى فى مصر، إن بلاده تعتبر استعادة السياحة إلى مدينة شرم الشيخ، أولوية يومية، مشيرا إلى أن التفاعل بين الجانبين هو الطريق الأهم لتغيير الأفكار.



وتابع خلال كلمته أمس الخميس، بمؤتمر الغرفة البريطانية المصرية للتجارة: الطريق إلى شرم الشيخ طويل، مشيرا إلى أن بريطانيا احتلت المرتبة الثانية بعد ألمانيا فى قائمة أكثر السياح الأوروبين زيارة للسوق المحلى.



ولفت إلى أن العام الحالى شهد زيادة فى عدد الوفود بلغت 16% ، مقدرا أعداد الوفود البريطانية التى زارت مصر العام الماضى، بـ 230 ألف سائح،وشدد على أن بلاده ستستأنف الطيران إلى شرم الشيخ، دون أن يحدد توقيتا بعينه.



كانت بريطانيا قد أوقفت الرحلات إلى شرم الشيخ، على إثر سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، بعد إقلاعها من مطار شرم بدقائق، نهاية أكتوبر 2015 .



ومؤخرا قالت شركة توماس كوك، إحدى أكبر مشغلي الرحلات البريطانية، إن الطلب على أسواق مصر و تركيا يتعافى، كما أن الحجوزات ترتفع فى العطلات، مبدية ثقتها فى السوق المصرى،

إلا أن بعض وسائل الإعلام، كانت قد نشرت أيضا أن الشركة ألغت جميع الرحلات المقررة لمنتجع شرم الشيخ، خلال الموسمين المقبلين، لحين انتهاء الحظر البريطانى إلى المدينة.

