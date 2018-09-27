السفير الإيطالي يعلن إقامة مستشفى عالمى ببورسعيد

تسيير خطوط طيران جديدة بين القاهرة وروما لإنعاش السياحة أمانى العزازي: أكد السفير الإيطالى جيا مباولو كانتيني، أن السياحة الإيطالية لمصر عادت إلى معدلاتها الطبيعية، وأن بلاده بصدد دراسة تسيير خطوط طيران إضافية مع مصر لتعظيم حركة ركاب السياحة و أن هذه الخطوط تشمل بورسعيد والإسكندرية.&nb

تسيير خطوط طيران جديدة بين القاهرة وروما لإنعاش السياحة

أمانى العزازي:

أكد السفير الإيطالى جيا مباولو كانتيني، أن السياحة الإيطالية لمصر عادت إلى معدلاتها الطبيعية، وأن بلاده بصدد دراسة تسيير خطوط طيران إضافية مع مصر لتعظيم حركة ركاب السياحة و أن هذه الخطوط تشمل بورسعيد والإسكندرية.

ولفت – على هامش زيارته اليوم لبورسعيد ولقائه بالمحافظ اللواء عادل الغضبان اليوم الخميس – إلى أن التعاون الإيطالى المصري سيشهد تطورا ملحوظا خلال المرحلة المقبلة، يشمل كل الأنشطة التجارية والسياحية، وتعاظما فى الاستثمارت الإيطالية فى مصر، من خلال التفاوض مع الحكومة المصرية والمشاركة فى المشروعات القومية الجارى تنفيذها حاليا.

وقال إن إيطاليا بصدد إقامة مستشفى عالمى على أرض القنصلية الإيطالية ببورسعيد بمساحة ٤ آلاف متر مربع، تضم كل التخصصات تكون امتدادا للمستشفى الإيطالي بالقاهرة التى تقع على ١٦ ألف متر مربع مقرر الانتهاء منها منتصف ٢٠١٩ ، وكذلك إعادة استغلال البيت الإيطالى ببورسعيد ليصبح ملتقي الشعوب للتعاون الفنى والثقافى.

وتابع إن إيطاليا ستتولى إقامة كليتين للتمريض والسياحة والفنادق لرفع مهارات الشباب المصرى والإعداد الجيد لملف التدريب الفنى.

وقال إن حقل ظهر يعتبر أهم مشروعات التعاون بين الجانبين المصرى والإيطالي، والذي تديره شركة “إيني” الإيطالية، لافتا إلى أن إيطاليا تركز على مشروعاتها مع مصر فى مجال التنقيب عن الغاز وإنتاجه وهو مستقبل واعد.

وأضاف – فى تصريحات لـ “المال” – أن هناك مفاوضات بين البلدين وبالتحديد مع وزارة النقل المصرية للشراكة فى أنشطة بناء وتصنيع السفن والتوسع فى الأنشطة الملاحية بالتنسيق مع هيئة قناة السويس التى تعتبر أهم ممر مائى عالمى، باعتبار أن تنمية النشاط الملاحى بين البلدين سيعمل على زيادة حجم التبادل التجارى بينهما الذي يتجاوز ٥ مليارات يورو.

وأوضح أن إيطاليا تعتبر من أوائل الدول الأروبية المصدرة لمصر، فيما تستقبل من السوق المصرية وارداتها من الخضراوات والفاكهة .

وأكد “الغضبان” أن زيارة السفير الإيطالى لبورسعيد تعتبر الرابعة له لمدينة مصرية زار من خلالها مشروعات الأرصفة البحرية بشرق بورسعيد وهو دليل على اهتمام إيطاليا بالمدينة التى تحتفظ بأهم كياناتها الآثرية ممثلة فى القنصلية والبيت الإيطالى.