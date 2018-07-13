السفير الإيراني : 200 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع مصر

عصام عميرة: قال السفير الإيراني بالقاهرة ناصر كنعاني، إن حجم التبادل التجاري بين مصر و إيران 200 مليون دولار، لافتا إلى أن حجم التبادل وصل في أحد الأعوام السابقة إلى 600 مليون دولار.وأضاف أن البلدين لديها الكثير من التقدم الاقتصادي والتكنولوجي يجب استغلاله لمصلحة الشعبيين الإيراني والمصري.

عصام عميرة:

قال السفير الإيراني بالقاهرة ناصر كنعاني، إن حجم التبادل التجاري بين مصر و إيران 200 مليون دولار، لافتا إلى أن حجم التبادل وصل في أحد الأعوام السابقة إلى 600 مليون دولار.

وأضاف أن البلدين لديها الكثير من التقدم الاقتصادي والتكنولوجي يجب استغلاله لمصلحة الشعبيين الإيراني والمصري.

وأشار إلى أن إيران لديها تقدم في مجال النفط والغاز الطبيعي ومجال الأدوية والأقمار الصناعية، ويمكن أن يتم تعاون مشترك علي أعلي مستوى مع مصر.

وتابع أن هناك الكثير من المعوقات تحد من وجود قنوات اتصال اقتصادي بين البلدين وتبادل الوفود الاقتصادية والعلماء ورجال الأعمال.

وأكد أن حجم التبادل التجاري بين إيران والإمارات وصل إلى 16 مليار دولار، متسائلا : “لماذا لا نحقق تلك الأرقام مع مصر لما تتمتع به مصر من أهمية في كل المجالات المختلفة”.

و أكد :”أتمني أن أرى تبادل الوفود السياحية بين البلدين كما يحدث مع إيران ودول أوروبا وآسيا”.

