السفير الإيراني : دعم العلاقات مع مصر يخدم الاقتصاد والتبادل التجاري

قال ناصر كنعاني سفير إيران بمصر، إن مصر دولة ذات أهمية كبيرة في العالم الإسلامي والمنطقة العربية.

وأضاف – في أول لقاء له مع الصحفيين- أن مصر وإيران لديها الكثير من الخبرات والتعاون في التقدم الاقتصادي والتكنولوجي،لافتا إلى أنه يمكن تبادل تلك الخبرات بما يحقق المصلحة لشعوب البلدين والعالم الإسلامي.

وأكد أن إيران تهتم باستقرار وأمن مصر ودورها الفعال في خدمة العالم الإسلامي.

وشدد على أهمية دور الصحافة والإعلام المصري لتوضيح الحقائق وطبيعة العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية،لافتا إلى أنهم شركاء أساسيين في وظيفتنا الدبلوماسية.