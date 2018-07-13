السفير الإيراني بالقاهرة: أتمنى وجود تبادل للوفود السياحية بين البلدين

عصام عميرةقال السفیر ناصر کنعانی، رئیس مكتب رعایة مصالح الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بالقاهرة، إن العلاقة والروابط الإیرانیة المصریة لیست سیاسیة أو اقتصادیة عادیة، إنما هی روابط شکلت الحضارة والتاریخ والثقافة المشترکة حجر بناؤها، وروابط کهذه لا یمکن أن تنقطع أبدًا. وأضاف السفير، خلال أول لقاء له

عصام عميرة

قال السفیر ناصر کنعانی، رئیس مكتب رعایة مصالح الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بالقاهرة، إن العلاقة والروابط الإیرانیة المصریة لیست سیاسیة أو اقتصادیة عادیة، إنما هی روابط شکلت الحضارة والتاریخ والثقافة المشترکة حجر بناؤها، وروابط کهذه لا یمکن أن تنقطع أبدًا.

وأضاف السفير، خلال أول لقاء له مع الصحفیین والمحررین الدبلوماسیین المصریین، أن المصریبن والإیرانیین شرکاء فی بناء الحضارة وکتابة التاریخ، ودورنا أن نحيی هذه الشراکة مرة أخری، والتی تخدم الأمتین والمنطقة بل والبشریة كلها.

وطالب بالتكاتف بين البلدين لأحياء التعاون والتفاهم بین إیران ومصر، تلك الشراکة الشریفة والإنسانیة لیست شرکة ضد أحد ولکنها شراکة لأجل شعب الدولتین والمنطقة ولشعوب العالم.

ولفت إلى أن العلاقة بين البلدين مرت بفترة من الرکود، أصابتنا نحن بالفراغ والخواء فی الحوار، متمنياً أن يرى تبادل الوفود السياحية بين البلدين.

وتابع: “تستطیع إیران ومصر أن یکون لهما الدور الفعال والرئیسی فی ملف التطورات الإقلیمیة والدولیة لما لهما من مکانة تاریخیة وحضاریة مهمة ولعضویة کل منهما فی منظمة التعاون الإسلامی، وحرکة عدم الانحیاز ومجمع الثمانی دول الصناعیة المسلمة”.

وأضاف أن البلدين تواجه بعض الفرص وبعض التهدیدات والتحدیات المشترکة داخلیًا و خارجیاً، ومن هنا نستطیع تبادل التجارب والخبرات لتنمیة وتطویر الملف الاقتصادی.

وأشار إلى أن إیران ومصر دولتین کبیرتین لهما الدور والمسئولیة الرئیسیة فی استقرار وثبات المنطقة لدی إیران، والاستعداد التام بالنظر إلی التاریخ والحضارة المشترکة للبلدين، وأن تسخر مکتسباتها وإنجازاتها فی المجالات العلمیة والتکنولوجیا لتطویر وتنمیة مصر.