السفير الإندونيسي بمصر: استثماراتنا في القاهرة تبلغ 50 مليون دولار

سمر السيدقال السفير الإندونيسي لدى القاهرة حلمي فوري، إن القاهرة تعتبر مقصدا لرجال الأعمال الإندونيسيين وأحد الشركاء التجاريين غير التقليديين لبلاده وبوابة لإدخال منتجاتها للقارة الأفريقية.وأضاف في كلمته بفعاليات ملتقى مجلس الأعمال المصري الإندونيسي الذي نظمه مكتب الملحق التجاري الإندونيسي بالقا

سمر السيد

قال السفير الإندونيسي لدى القاهرة حلمي فوري، إن القاهرة تعتبر مقصدا لرجال الأعمال الإندونيسيين وأحد الشركاء التجاريين غير التقليديين لبلاده وبوابة لإدخال منتجاتها للقارة الأفريقية.

وأضاف في كلمته بفعاليات ملتقى مجلس الأعمال المصري الإندونيسي الذي نظمه مكتب الملحق التجاري الإندونيسي بالقاهرة، أنه وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء المصري سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر فبراير الماضي نحو ٢٠٣ مليون دولار بزيادة قدرها ١٦٩% مقارنة نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح أن حجم الصادرات الإندونيسية لمصر بلغ في شهر فبراير الماضي نحو ١٨٥ مليون دولار مقابل ٦٢ مليون فبراير ٢٠١٧، وتتضمن المنتجات التي تصدرها زيوت النخيل ومشتقاتها والورق والخشب والتوابل والمنتجات الحرفية.

أضاف أن الصادرات المصرية لإندونيسيا سجلت خلال الفترة السابق ذكرها نحو ١٨ مليون دولار مقابل ١٣ مليونا، موضحا أن أبرز منتجاتها الفوسفات والمنتجات الزراعية كالفواكه وزيت الزيتون والأسمدة.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الإندونيسية بالقاهرة سجل حتى العام الماضي نحو ٥٠ مليون دولار في حين بلغت الاستثمارات المصرية في جاكرتا في الفترة من ٢٠١١ حتى ٢٠١٧ نحو ٥ ملايين دولار.