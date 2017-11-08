السفير الإسرائيلي يدعو جيهان السادات لزيارة تل أبيب

عادل عبدالجواد كشف موقع القناة العاشرة للتليفزيون الإسرائيلي "عاروتس10" عن دعوة قدمها السفير الإسرائيلي بالقاهرة إلى جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات للاحتفال بالذكرى الأربعين للزيارة التاريخية للرئيس المصري السابق أنور السادات لإسرائيل، لكنها رفضت الدعوة وقالت إنها غير مهتمة. كما

عادل عبدالجواد



كشف موقع القناة العاشرة للتليفزيون الإسرائيلي “عاروتس10” عن دعوة قدمها السفير الإسرائيلي بالقاهرة إلى جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات للاحتفال بالذكرى الأربعين للزيارة التاريخية للرئيس المصري السابق أنور السادات لإسرائيل، لكنها رفضت الدعوة وقالت إنها غير مهتمة.

كما كشفت القناة الإسرائيلية عن رفض مسؤولين دبلوماسيين بمصر لدعوة إسرائيلية لحضور الاحتفالية، المقرر لها في مقر رئيس إسرائيل “رؤفين ريفيلين” في القدس أواخر الشهر الحالي.

ونقل التليفزيون الإسرائيلي عن مسئول إسرائيلي كبير قوله إن “ريفلين” طلب من السفير الإسرائيلي لدى مصر “ديفيد جوفرين” دعوة زوجة الرئيس المصري السابق أنور السادات، ودعاها للذهاب إلى إسرائيل لكنها رفضت دعوته، مشيرا إلى أنها ليست مهتمة.



وأوضحت القناة الإسرائيلية أن الاحتفال سيعقد في الثاني والعشرين من الشهر الجاري بمقر الرئيس الإسرائيلي بالقدس، مشيرة إلى أن رئيس إسرائيل “ريفيلين” طلب من وزارة خارجية بلاده المساعدة في جلب مسئول مصري رفيع المستوى للمشاركة في هذا الحدث وإلقاء كلمة.

وذكر التلفزيون الإسرائيلي أن مسئولين بوزارة الخارجية في إسرائيل وجهوا دعوات أيضا إلى وزارة الخارجية المصرية ودعوهم للحضور والتحدث خلال الحفل ولكن الكل لم يستجب للدعوى، بينما اعترف كبار المسئولين بالقدس بأن الفرص ضئيلة لقدوم مسئولين مصريين إلى إسرائيل حسبما أفاد تليفزيون إسرائيل.