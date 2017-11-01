السفير الإسرائيلي بالقاهرة: سعيد لزيارتي قبر أبو حصيرة

عادل عبد الجوادقام السفير الإسرائيلي في القاهرة "ديفيد جوفرين" بزيارة نادرة إلى مقبرة الحاخام آدم يعقوب أبو حصيرة في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة واستغرقت الزيارة نصف ساعة فقط.وتعد أول زيارة يقوم بها ممثل إسرائيلي منذ عام 2011، رغم حجم الغضب الشعبي الذي اعتاد أن يرفض مثل هذه الزيارات بشك

عادل عبد الجواد

قام السفير الإسرائيلي في القاهرة “ديفيد جوفرين” بزيارة نادرة إلى مقبرة الحاخام آدم يعقوب أبو حصيرة في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة واستغرقت الزيارة نصف ساعة فقط.

وتعد أول زيارة يقوم بها ممثل إسرائيلي منذ عام 2011، رغم حجم الغضب الشعبي الذي اعتاد أن يرفض مثل هذه الزيارات بشكل مستمر.

وأفاد تقرير نشره موقع “كيكار شابات” الإسرائيلي أن الزيارة جرت يوم الاثنين الماضي وكانت اول زيارة يقوم بها السفير الاسرائيلى لدي مصر خلال السنوات الست الماضية.

وقال السفير الاسرائيلي في كلمه له “أشعر بالفخر لزيارة هذا الموقع المقدس ليهود مصر والعالم أجمع، قبر واحد من أعظم حاخامات اليهود المغاربة الذين لقوا حتفهم في مدينة دمنهور وهو في طريقه إلى إسرائيل

وأضاف: “أنا متحمس لزيارة الموقع المقدس ليهود مصر والعالم”.معربا عن امله في ان تساعد الحكومة المصرية على تجديد المكان.

ونفت محكمة مصرية في حكم لها عام 2014 أن يكون القبر أثرا يهوديا رافضة أي احتفالات تقام به.

وفي حديثه مع رئيس الجالية اليهودية بالإسكندرية “يوسف بن جاون”، شكر جوفرين مضيفه، علي الزيارة الهامه الهامة إلى الكنيس اليهودي.

وقال: “كما في العام الماضي يشرفني زيارة كنيس النبي إيليا في الإسكندرية”

وأعرب عن تقديره عن للحكومة المصرية لجهودها لتجديد الكنيس الذي يشهد على الاهمية الكبرى للكنيس في مصر والتي تساعد الحكومة المصرية على تجديدها والحفاظ على المواقع التاريخية اليهودية”. علي حد قوله

وقال السفير “جوفرين” باللغة العربية موجه الحديث إلى رئيس الجالية اليهودية بالإسكندرية: “أشكركم على زيارتكم الممتعة والمهمة ونحن سعداء بوجودنا هنا”،

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن الزيارة جرت بعد شهر من تقديم السفير “جوفرين” أوراق اعتماده إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلي أن السفير “جوفرين” زار مكاتب الجالية اليهودية في الإسكندرية والمكتبة الجديدة بالأسكندرية ومتحف الرئيس الراحل أنور السادات.



وأشارت الصحيفة إلي إعلان وزارة الآثار المصرية رسميا في أغسطس الماضي بدء تجديد الكنيس القديم في الإسكندرية بتكلفة 100 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل 5.67 مليون دولار.

ونوهت إلي تصريحات محمد عبدالعزيز، مدير عام مشروع القاهرة التاريخية وقوله في وقت سابق إن مشروع إعادة التأهيل سيستغرق ثمانية أشهر، ولن نتردد في تجديد الاثار اليهودية لأنها آثارا مصرية يجب الحفاظ عليها وفقا لقانون حماية الاثار الذي يشكل جزءا من التراث المصري”.