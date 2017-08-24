السفير الأوكراني : ننتظر زيارة السيسى وإسماعيل وشكرى وعبدالعال

بدء أعمال توريد 90% من ترام الإسكندرية الشهر المقبل 1.18 مليار دولار حجم التجارة المشتركة فى 6 شهور "ماو" تبدأ تسيير خط طيران مباشر مع القاهرة العام المقبل احتفاليتان فى القاهرة وشرم الشيخ بمرور 25 عاما على العلاقات المشتركة إطلاق أول كتاب أوكرانى مترجم إلى العربية عن مصر أكتوبر المقبل

بدء أعمال توريد 90% من ترام الإسكندرية الشهر المقبل

1.18 مليار دولار حجم التجارة المشتركة فى 6 شهور

“ماو” تبدأ تسيير خط طيران مباشر مع القاهرة العام المقبل

احتفاليتان فى القاهرة وشرم الشيخ بمرور 25 عاما على العلاقات المشتركة

إطلاق أول كتاب أوكرانى مترجم إلى العربية عن مصر أكتوبر المقبل





هاجر عمران:

قال هينادى لاتى السفير الأوكرانى فى مصر، إن بلاده تنتظر أن يلبي الجانب المصرى 4 دعوات لزيارتها، تم توجيهها إلى كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، و رئيس الوزراء شريف إسماعيل، و وزير الخارجية سامح شكرى، ورئيس مجلس النواب على عبد العال، من نظرائهم الأوكرانيين.

وأكد – خلال كلمته بمؤتمر عقدته السفارة مع عدد محدود من الصحفيين أمس الأربعاء – استعداد أوكرانيا لاستضافة الدورة السابعة من فاعليات اللجنة العليا المشتركة فى العاصمة كييف، علما بأن الدورة السادسة تمت فى مصر عام 2010 ، وتابع : ” نحن جاهزون لاستضافة المسئولين المصريين وتنظيم اللجنة المشتركة فى التوقيت الذى يناسب المصريين”.

وقدر حجم التجارة البينية العام الماضى بنحو 2.3 مليار دولار، فى حين سجل خلال الـ 6 شهور الأولى من العام الجارى 1.188 مليار دولار، وهو نفس مستوى العام الماضى.



وقال إن شركة النفط والغاز الأوكرانية صاحبة أكبر استثمار أوكرانى بالسوق المحلية، بنحو 300 مليون دولار فى الساحل الشمالى الغربى للصحراء الغربية، بخلاف شركات أخرى على مستوى أصغر تستثمر وتعمل فى التجارة.

وأضاف أن الاستثمارات الأوكرانية تتجه إلى الداخل، خاصة بعد الحرب مع روسيا عام 2014، الا أنه قال إن شركات أوكرانية تتعاون مع الجانب المصرى، لافتا إلى وفود إحدى شركات بلاده فى مناقصة بتوريد نحو 90% من ترام الإسكندرية من أوكرانيا، بينما ستتم الـ 10% المتبقية فى مصر، مشيرا إلى أن قيمة التعاقد تبلغ 17 مليون دولار، كما ان العمل على المشروع سيتم الشهر المقبل.

و قال إن شركتين أخريين اتفاقيات حاليا فى مشروعين مختلفين بحلوان، هما تجديد مصنع حلوان للحديد والصلب وإنشاء مصنع لفحم الكوك.

وشدد على رغبة الجانب الأوكراني فى تنشيط العلاقات المشتركة، مشيرا إلى أن آخر زيارة لوفد أوكراني إلى مصر تمت خلال شهر يوليو الماضى، وترأسها نائب وزير الاقتصاد التجارة بصحبة وفد من الشركات، وتمت مقابلة أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، وناقش الجانبان إمكانية زيادة التعاون بين الشركات.

و فى إطار متصل، قال إن مفاوضات إنشاء خط طيران مباشر بين البلدين تسير بشكل جيد، كما أن تسيير أولى الرحلات الدائمة، سيتم العام المقبل من خلال شركة ماو الأوكرانية، بينما سيتم إطلاق رحلات الشارتر أو الطيران العارض خلال شهر سبتمبر المقبل.

ولفت إلى أن معدل توافد السائحين الاوكرانيين إلى مصر لم يشهد تغيرا ملحوظا بعد حادثة طعن الغردقة الفترة الماضية .

ولم يشأ السفير أن يحدد ما إذا كانت بلاده ستدعم ترشح السفيرة مشيرة خطاب لرئاسة اليونسكو أم لا؟ إلا أنه أضاف أن بلاده تحتفل العام الحالى بمرور 25 عاما على إقامة العلاقات خلال يوم 28 سبتمبر المقبل، فى دار الأوبرا المصرية، وسيقوم أول فنان أوكرانى يحصل على لقب فنان السلام من اليونسكو بقيادة الأوركسترا، كما سينظم حدث شبيه فى شرم الشيخ يوم 25 سبتمبر المقبل بحضور الفنان نفسه.

وفى الإطار نفسه، أكد أن أكتوبر المقبل سيشهد تنظيم عرض لكتاب الشاعرة ليسيا أوكرانيكا المترجم من الأوكرانية إلى العربية، و”ليسيا” زارت مصر 3 مرات مطلع القرن الماضى خلال أعوام 1909 و 1910 و 1911 ثم انفعلت وكتبت عدة قصائد شعرية عن المصريين والصحراء وغيرها .

وأكد أنه أول كتاب أوكرانى تتم ترجمته إلى العربية، لذلك فهو حدث تاريخي وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الترجمة قام بها مصرى وأوكرانية وتمت تحت مظلة السفارة ورعاية رجل أعمال غير أن السفير لم يشأ أن يعلن اسمه.

وقدر أعداد الدراسين المصريين فى بلاده بنحو 1800 مشيرا إلى أن جامعات أوكرانيا معروفة وذات مستوى جيد وبعضها مبشر فعلا إلا أنها بالطبع ليست مثل الجامعات البريطانية او الأمريكية وعددها يصل إلى 300 جامعة النسبة العظمى منها حكومية.

وأكد أن مصر وأوكرانيا تتفقان على مكافحة الإرهاب وتصوتان من خلال عضويتهما غير الدائمة بمجلس الأمن لصالح قرارات مواجهة الإرهاب.



وقال إن أوكرانيا ترغب فى تطوير علاقاتها مع الدول الشريكة ومن بينها مصر، علما بأنها تولى أهمية كبيرة لدول الاتحاد الأوروبى، بهدف الحصول على العضوية فضلا عن عضوية حلف الناتو .

وأشار إلى أن العام الماضى شهد حصول بلاده على صفة عضو مراقب فى الاتحاد الافريقى، وتسعى للحصول على نفس الصفة بمنظمة التعاون الإسلامى العام المقبل ضمن منافسة مع جنوب أفريقيا و بيلاروسيا، لافتا إلى أن بلاده لديها 600 ألف مسلم يعيشون بحزيرة القرم وشرق البلاد، والعاصمة أيضا إلا أنهم يمثلون نحو 1% فقط من السكان البالغ نحو 40 مليون نسمة رغم عددهم الكبير.