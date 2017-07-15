السفير الأوكرانى: لم نصدر تحذيرات لسياحنا في مصر

سمر السيدقال هينادى لاتى، السفير الأوكرانى بالقاهرة، إن وزارة الخارجية الأوكرانية لم تصدر أى تحذيرات أو نصائح لسفر سائحيها لمصر، بخلاف التى أصدرتها منذ 3 شهور، وتتضمن نصائح لهم خلال فترة تواجدهم.وأضاف السفير لـ "المال"، أن هناك سياح أوكرانيون يقضون إجازتهم حاليًا فى مدينة الغردقة، مشيرًا إلى أنه

سمر السيد

قال هينادى لاتى، السفير الأوكرانى بالقاهرة، إن وزارة الخارجية الأوكرانية لم تصدر أى تحذيرات أو نصائح لسفر سائحيها لمصر، بخلاف التى أصدرتها منذ 3 شهور، وتتضمن نصائح لهم خلال فترة تواجدهم.

وأضاف السفير لـ “المال”، أن هناك سياح أوكرانيون يقضون إجازتهم حاليًا فى مدينة الغردقة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سياح من بلده ضمن مصابى وقتلى الحادث الذى وقع بالغردقة- أمس.

ولفت إلى أن السياحة الوافدة من بلاده تحتل المرتبة الثانية من إجمالى السياح الأجانب بعد الألمان، وتصل عدد رحلاتهم الأسبوعية لمصر 55 رحلة.

يذكر أنه تسلل شخص إلى أحد الشواطئ بالغردقة، وطعن بعض السياح الأجانب، ما أدى لمقتل ألمانيتين وإصابة آخرين من جنسيات أخرى.