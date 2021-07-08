استثمار

السفير الأمريكي: نتطلع لزيادة تدفقاتنا الاستثمارية بمصر إلى 2 مليار دولار العام الحالي‎‎

أكد خلال لقاء وزير المالية أن الشركات الأمريكية قامت بضخ استثمارات في مصر وصلت إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2020.
حسين القباني 11:44 ص, الخميس, 8 يوليو 21 11:44 ص, الخميس, 8 يوليو 21

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قال السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، إن الشركات الأمريكية قامت بضخ استثمارات في مصر وصلت إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2020.

وأكد السفير تطلعه لزيادة تدفقات الاستثمارات الأمريكية بمصر لتصل إلى 2 مليار دولار خلال العام الحالى.

وأضاف أن هناك شركة أمريكية تُخطط لضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.

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وأوضح السفير الأمريكي أنه يقوم شخصيًا بالتواصل المباشر مع العديد من تجمعات الشركات الأمريكية، لحثها على استكشاف فرص الواعدة للاستثمار فى مصر.

جاء ذلك خلال لقاء لوزير المالية المصري دكتور محمد معيط، بالسفير الأمريكي بالقاهرة، أكد خلاله الجانبان، على متانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا، وحرص القيادة السياسية بالبلدين على تعزيز التعاون المشترك فى شتى المجالات.

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حضر اللقاء كل من أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.

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بقلم حسين القباني

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