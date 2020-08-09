السفير الأمريكي: إهداء مصر 250 جهاز تنفس صناعي لمواجهة كورونا

سيتم توزيع هذه الأجهزة على المستشفيات في جميع أنحاء الجمهورية .

قال السفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين، إن الولايات المتحدة قامت اليوم بإهداء مصر 250 جهاز تنفس صناعي – أمريكي الصنع.

جاء ذلك في فيديو بثته السفارة الأمريكية علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”.

وقال إن الأصدقاء الحقيقيون يظهرون وقت الشدائد ويواجهون التحديات معاً.

وأضاف السفير الأمريكي بالقاهرة، أنه من خلال العمل الوثيق مع الحكومة المصرية، سيتم توزيع هذه الأجهزة على المستشفيات في جميع أنحاء الجمهورية .

تابع السفير الأمريكي : “هذه الأجهزة للمساعدة في توفير الرعاية المتميزة للمرضى الذين يعانون من المضاعفات الشديدة لـفيروس كورونا”.



وأضاف أنه في وقت مبكر من الجائحة، قدمت مصر تبرّعاً سخياً للولايات المتحدة بحزمة من الإمدادات الطبية.

وتابع : واليوم أُتيحت لنا الفرصة لرد الجميل من خلال هذه الأجهزة الأمريكية فائقة التطور والمنقذة للحياة.

كانت مصرد قامت بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في شهر إبريل الماضي لمواجهة أزمة كورونا .

وعقب ذلك ، وجهت وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة علي حسابها بموقع التواصل الاجتماعي” تويتر” رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري على مساعدتهم في توفير المعدات الطبية وأدوات الوقاية الشخصية لمواجهة فيروس كورونا.



وأعلنت سفارة الولايات المتحدة في ١٧ نوفمبر الماضي ، عن وصول السفير الأمريكي جوناثان كوهين إلى القاهرة ، وتقدّمه بأورق اعتماده إلى وزارة الخارجية المصرية .