استثمار

السفير الأمريكي: إصدار أكثر من 46 ألف تأشيرة للمصريين العام الماضي

هذا العدد يشمل 1000 تأشيرة طالب و2000 تأشيرة "exchange visitor".
سمر السيد 1:09 ص, الأربعاء, 29 يناير 20 1:09 ص, الأربعاء, 29 يناير 20

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قال جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، إنه في العام الماضي، أصدرت السفارة أكثر من 46 ألف تأشيرة للمصريين لزيارة الولايات المتحدة.

وأضاف في فعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، أن هذا العدد يشمل 1000 تأشيرة طالب و2000 تأشيرة “exchange visitor”.

وتابع: إن هؤلاء الطلاب وزوار التبادل يبنون العلاقات اليوم التي ستشكل حجر الأساس للشراكة بين البلدين لسنوات قادمة.

ونوه بأنه  بنفس الطريقة ، فإن الآلاف من الأمريكيين الذين يزورون مصر كل عام – الكثير منهم للسياحة وكذلك الأعمال التجارية  – يعودون إلى أمريكا مع صورة أوضح  للفرص المتاحة هنا في مصر.

وتابع أن الحكومة الأمريكية تقدم دعما قويا لمصر، سواء كان هذا على المستوى الثنائي أو من خلال المؤسسات متعددة الأطراف.

ولفت إلى أنها استثمرت أكثر من 80 مليار دولار في مصر خلال الـ 40 عامًا من الشراكة  الاستراتيجية بين البلدين.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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