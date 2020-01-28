السفير الأمريكي: «أوبر» اختارت مصر كأول دولة فى العالم لإطلاق خدمة الحافلات الجديدة

في ظل أن السوق المصرية تضم 100 مليون شخص يحتاجون للذهاب إلي أماكن معينة كل يوم.

قال جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، إن شركة أوبر اختارت مصر كأول دولة في العالم تُطلق فيها خدمة الحافلات الجديدة” “ new bus service، وذلك في ظل أن السوق المصرية تضم 100 مليون شخص يحتاجون للذهاب إلي أماكن معينة كل يوم.

وأضاف في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، إنه تساعد شركة جنرال إلكتريك، مصر علي تطوير نظام السكك الحديدية من خلال قاطرات جديدة.

وتابع أن شركة مصر للطيران توسع مساراتها في مصر وفي المنطقة ودوليا، بما في ذلك خدماتها الجديدة بدون توقف إلى العاصمة الامريكية واشنطن.

وقال إنه يرى فرصًا لشركة بوينج والشركات الأمريكية الأخرى لتقديم منتجات وخدمات بارزة.

مشيراً إلي أنه من الرائع رؤية شركة مصر للطيران تضيف طائرة بوينج ” new Boeing Dreamliners” جديدة إلى أسطولها العام الماضي .

وتابع إنه يتطلع إلى تعميق هذه الشراكة في السنوات القادمة.