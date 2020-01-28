استثمار

السفير الأمريكي: «أوبر» اختارت مصر كأول دولة فى العالم لإطلاق خدمة الحافلات الجديدة

في ظل أن السوق المصرية تضم 100 مليون شخص يحتاجون للذهاب إلي أماكن معينة كل يوم.
سمر السيد 1:13 ص, الأربعاء, 29 يناير 20 1:13 ص, الأربعاء, 29 يناير 20

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قال جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، إن شركة  أوبر اختارت مصر كأول دولة في العالم تُطلق فيها خدمة الحافلات الجديدة” “ new bus service، وذلك في ظل أن السوق المصرية تضم 100 مليون شخص يحتاجون للذهاب إلي أماكن معينة كل يوم.

وأضاف في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، إنه تساعد شركة جنرال إلكتريك، مصر علي تطوير نظام السكك الحديدية من خلال قاطرات جديدة.

وتابع أن شركة مصر للطيران توسع مساراتها في مصر وفي المنطقة ودوليا، بما في ذلك خدماتها الجديدة بدون توقف إلى العاصمة الامريكية واشنطن.

وقال إنه يرى فرصًا لشركة بوينج والشركات الأمريكية الأخرى لتقديم منتجات وخدمات بارزة.

مشيراً إلي أنه  من الرائع رؤية شركة مصر للطيران تضيف طائرة بوينج ” new Boeing Dreamliners” جديدة إلى أسطولها العام الماضي .

وتابع إنه يتطلع إلى تعميق هذه الشراكة في السنوات القادمة.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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