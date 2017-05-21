السفير الأمريكى : مصر لا تزال تواجه تحديات اقتصادية

نركز على الاستفادة من زيارة السيسى لواشنطن زيارات رسمية قريبة للقاهرة لمناقشة الوضع الإقليمى هاجر عمران:قال استيفن بيكروفت السفير الأمريكى فى القاهرة إن مصر لا تزال تواجه تحديات إاقتصادية، وأن الولايات المتحدة تقف إلى جانبها للتغلب عليها، مشيرا إلى أن السفارة تساعد فى بدء المزيد من الأعمال

نركز على الاستفادة من زيارة السيسى لواشنطن

زيارات رسمية قريبة للقاهرة لمناقشة الوضع الإقليمى



هاجر عمران:

قال استيفن بيكروفت السفير الأمريكى فى القاهرة إن مصر لا تزال تواجه تحديات إاقتصادية، وأن الولايات المتحدة تقف إلى جانبها للتغلب عليها، مشيرا إلى أن السفارة تساعد فى بدء المزيد من الأعمال لخلق الوظائف.

وأضاف خلال كلمته، بمؤتمر الغرفة الأمريكية للتجارة لتنصيب الرئيس الجديد للغرفة “طارق توفيق” منذ قليل، أن مصر تتخذ إجراءات اقتصادية واسعة بهدف الإصلاح مشيرا إلى انتهاء بعثة صندوق النقد الدولى من إجراء المراجعة الاولى على برنامج الإصلاح بشكل إيجابى مؤخر .

وأكد أن مجالات التعاون بين البلدين متنوعة فعلى سبيل المثال هناك برامج مرتبطة بمكافحة الإرهاب والناحية العسكرية والتعليم والسياحة والتجارة والاستثمار .

ولفت إلى أهمية البرامج التى تنفذها السفارة وتتعلق بحماية التراث والسياحة والشراكة فى التعليم ومنح فولبريت التى بدأت فى مصر منذ القرن الماضى.

جدير بالذكر أن طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية والعضو المنتدب للشركة الدولية للإنتاج الزراعي، قد فاز نهاية الشهر الماضى بمنصب رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، خلفا لأنيس إكليمندوس، الذى تنتهى فترته كرئيس للغرفة.

من ناحية أخرى، أكد بيكروفت أهمية اللقاءات المتبادلة بين البلدين التى تنمي العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية كما أنها تسمح بالتنسيق الكامل لدفع الشراكة الثنائية.

وأشار إلى أن السفارة الأمريكية تستهدف انتهاز الفرصة التى اتاحتها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضى لتعزيز ودفع الشراكة الناجحة بين البلدين.

وتوقع بيكروفت أن يشهد الشهر المقبل زيارات أخرى على مستوى أقل لمناقشة الوضع الإقليميى، مؤكدا أن هناك تغيرات كبيرة تشهدها المنطقة حاليا.

وشدد على أن بلاده مهتمة باستقرار وأمن مصر وتساندها بمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى ان المصريين واجهوا كثيرًا من المشكلات لآلاف السنين ووجدوا حلولا للوصول إلى النجاح.

