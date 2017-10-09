السفير الألماني: 85% زيادة في السياحة الوافدة إلى مصر

سمر السيد:قال السفير الألمانى بالقاهرة يوليوس جورج لوى، إن السياحة الألمانية شهدت زيادة بنسبة 85% منذ بداية العام الجارى حتى الآن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2016 لتسجل إجمالى الأعداد نحو 720 ألف سائح ، وهى بذلك تحتل بذلك المرتبة الأولى فى قائمة الوافدين لزيارة المقاصد السياحية المصري

سمر السيد:

قال السفير الألمانى بالقاهرة يوليوس جورج لوى، إن السياحة الألمانية شهدت زيادة بنسبة 85% منذ بداية العام الجارى حتى الآن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2016 لتسجل إجمالى الأعداد نحو 720 ألف سائح ، وهى بذلك تحتل بذلك المرتبة الأولى فى قائمة الوافدين لزيارة المقاصد السياحية المصرية خلال تلك الفترة.

أكد فى فعاليات المؤتمر الصحفى الذى عقدته السفارة صباح اليوم بمقرها بالزمالك أن هذه الزيارة تعكس مدى اهتمام الألمان بزيارة المقاصد السياحية المصرية.

وفى سياق متصل، قال إن قضية الزيادة السكانية فى مصر تعتبر من أهم القضايا التى تشغل ذهنه منذ عمله سفيراً لبلاده لدى القاهرة، مشيراً إلى أنها تؤرقه وتؤرق الحكومة المصرية؛ لأنها تحتاج وقتا طويلا للتحكم فى النمو السكانى الذى يسجل زيادة سنوية تصل إلى 2.5%.

أضاف أن الزيادة السكانية تصبح تحدى كبير للاقتصاد، خاصة أن عمليات النمو والتنمية لا تستطيع مواكبة الزيادات التى تتم سنوياً وهنا يجب أن تأخذ الحكومة على عاتقها حل تلك المشكلة وهذا يتطلب نمو الاقتصاد بنسبة سنوية تصل إلى 9% وهو أمر شديد الصعوبة، لافتاً إلى أن البناء على الأرض الزراعية فى مصر يشكل خطورة