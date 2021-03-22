السفير الألماني : مصر يوجد بها طاقات هائلة.. ووجبتي المفضلة فيها هي العدس

قال إنه سعيد بعمله سفيرًا لألمانيا في مصر وأن يكتشف فيها الكثير والكثير.

قال السفير الألماني بالقاهرة الدكتور سيريل جان نون، إن مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان هو إنجاز تقني عظيم، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الكبير هو أضخم وأكبر مشروع في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية.

وأضاف، في تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم، ببرنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن مصر يوجد بها طاقات هائلة، لافتًا إلى أنها بلد يمتاز الاستقبال فيه بحفاوة وبود وحميمية شديدة وترحاب، مؤكدًا أن هذا الأمر يعجبه كثيرًا.

وذكر أنه سعيد بعمله سفيرًا لألمانيا في مصر، وأن يكتشف فيها الكثير والكثير، مشيرًا إلى أن وجبته المفضلة فيها هي تناول العدس، سواء كان حَساءً أو في صورة أخرى.

وأكد أنه لم يجرب تناول الكشري حتى الآن، منوهًا بأن الكثيرين يقولون إن العدس وجبة عادية، لكنه يرى أن له أشكالًا مختلفة ويمكن تناوله كوجبة رئيسية أو جانبية.

وأوضح أنه تناول، أمس، حمامًا محشوًّا بالأرز تم الحصول عليه من أسوان، لافتًا إلى أن مذاقه كان لذيذًا للغاية.

وقد تناول اللقاء الحديث حول التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من الملفات؛ مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية وموقف ألمانيا من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وغيرها من ملفات التعاون المشترك.