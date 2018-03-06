السفير الألماني: مصر شريك مهم وإستراتيجي

عمر سالم قال السفير يوليوس جورج لوي، سفير ألمانيا بالقاهرة، إن مصر شريك مهم وإستراتيجي لألمانيا.وأضاف لوي خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه ممثل السفارة بمصر، خلال مؤتمر المناطق الصناعية المستدامة، إن مصر قامت منذ نوفمبر ٢٠١٦ بإجراءات اقتصادية مهمة أبرزها تحرير سعر الصرف والاكتشافات الأخيرة



عمر سالم

قال السفير يوليوس جورج لوي، سفير ألمانيا بالقاهرة، إن مصر شريك مهم وإستراتيجي لألمانيا.

وأضاف لوي خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه ممثل السفارة بمصر، خلال مؤتمر المناطق الصناعية المستدامة، إن مصر قامت منذ نوفمبر ٢٠١٦ بإجراءات اقتصادية مهمة أبرزها تحرير سعر الصرف والاكتشافات الأخيرة للغاز مما أسهم فى جذب مزيد من الاستثمار والاستقرار للاقتصاد المصري.

وأوضح أن مصر أعلنت عن مشروعات كبرى، مثل العاصمة الإدارية ومحور قناة السويس، مما يوفر مزيدًا من فرص العمل وجذب استثمارات.

وأضاف لوي أن العمالة المنتجة هي ما يهم سوق العمل، كما أنه يسهم فى إنجاح أى استثمار، مما يؤكد أهمية التعليم والتدريب المهني والفني.

وقال إن مصر تأثرت كثيرا بالتغير المناخي ووفرة المياه بنهر النيل، مما يستلزم عليها الاستثمار بالسياحة البيئية والاستدامة وكيفية استغلال الموارد البيئية والمائية.

وأكد أن ألمانيا تدعم مصر وقامت بشراكة مع مصر لفترات طويلة في مجال التعليم الفني والمهني ونعمل على تطوير القدرات وتمويل الجهات المنفذة.