السفير الألماني : النيل هو مصر وعلى كل الأطراف الإسهام في حل سياسي بمفاوضات سد النهضة

أكد أنه لا توجد خلافات حول أن مصر تحتاج المياه ولديها الحق فيها .

قال السفير الألماني بالقاهرة ، الدكتور سيريل جان نون ، أنه يعرف ماذا يعني نهر النيل لمصر ، مشيراً إلي أن مصر هي النيل والنيل هو مصر، داعيا كل الأطراف الإسهام في حل سياسي بمفاوضات سد النهضة

وأكد أنه لا توجد خلافات حول أن مصر تحتاج المياه ولديها الحق فيها و أن هذا البلد دون هذه المياه ليس لديه مستقبل طيب.

وقال :” نحن منتفقون جميعاً علي ذلك وهذا هو موقف الحكومة الاتحادية الألمانية وكذلك الأوروبيين”.

جاء ذلك رداً علي سؤال للسفير الألماني في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفي شردي بخصوص مفاوضات سد النهضة الاثيوبي والدعم الألماني لمصر في هذا الملف .

وأضاف أن مدخل بلاده في هذا الإطار بأنه يوجد أناس كثيرون يعيشون وأعداد الناس تتزايد وأن مصر تحتاج لهذه المياه وبالتالي لا بد الحصول علي حل سياسي في مفاوضات سد النهضة وأن الاتحاد الأووبي يتحمل مسئولية في هذا الإطار.

وتابع قائلاً :” لكن للمستقبل علينا الدخول في شراكة معا كي نحصل علي التقنيات والتكنولوجيات التي تمكننا من الاستخدام الامثل للمياه وهناك الكثير والكثير الذي يمكن القيام به في الزراعة والري واستهلاك المياه ، ومن خلال خبرتي هذا هو المستقبل ، إذ يوجد مياه كافية ولكن علينا استغلالها بطريقة أفضل “.

وقال :” نحن كحكومة اتحادية ندعو أن نتحدث عن ذلك وأن نضع برامج والعمل للتعاون لوضع هذه المسألة في محور الاهتمام لتحقيق مصالح مصر ومصالحنا كذلك لأننا نريد أن يشكل هذا البلد مستقبله كما يريد”.

وأضاف :” إن إدارة المياه دون مياه ليس لها معني ، وعلينا أن نضمن انسياب هذه المياه ، وعلي كل الأطراف والعالم ومن بينها الاتحاد الاوروبي أن يسهموا لإيجاد حل في ملف مفاوضات سد النهضة وإن تحصل مصر علي ماتحتاجه من المياه”.