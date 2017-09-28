السفير الألمانى:1.7 مليار يورو إجمالى محفظة التعاون مع مصر

سمر السيدتصل إجمالى محفظة المشروعات، التى مولتها ألمانيا فى مصر 1.7مليار يورو.وأوضح السفير الألمانى بالقاهرة، يوليوس جورج لوى، فى تصريح لـ«المال»، على هامش المؤتمر الذى نظمته السفارة الألمانية نهاية الأسبوع الماضى عن التعاون المصرى الألمانى، فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى، أن

سمر السيد

تصل إجمالى محفظة المشروعات، التى مولتها ألمانيا فى مصر 1.7مليار يورو.

وأوضح السفير الألمانى بالقاهرة، يوليوس جورج لوى، فى تصريح لـ«المال»، على هامش المؤتمر الذى نظمته السفارة الألمانية نهاية الأسبوع الماضى عن التعاون المصرى الألمانى، فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى، أن مصر تعتبر من أهم شركاء التعاون مع ألمانيا على مستوى العالم، فى المجال الاقتصادى.

أشار إلى أن حكومة بلاده قدمت فى وقت سابق تمويلا بـ 68 مليون يورو، انفق على مشروعات لتأهيل قطاع التعليم الفنى.

وتابع أن هناك 4 ملايين يورو أخرى متاحة الآن، لتعزيز قطاع التعليم الفنى فى مصر، وتمكين النظام القائم من تخريج دفعات جديدة من الطلبة المؤهلين بالفعل لسوق العمل، المتوافقين مع متطلباته، لا سيما بالقطاعات الصناعية.

وأضاف أن التمويل المذكور سابقًا، نوقش مع الحكومة بالفعل، مشددا على أنه من المهم العمل المشترك، وتنسيق الجهود بين الوزارت، والجهات المعنية بقطاع التعليم، لتعزيز النظام القائم وتطويره.

وأشار إلى أنه من المستهدف من التمويل الجديد، استكمال تطوير وإعادة تأهيل نظام التعليم الفنى، ولن يستحدث مشروعًا جديدًا، بل يعتبر استمرارًا لتجربة مبارك كوول، لجعل النظام القائم يتلاءم مع متطلبات القطاع الصناعى.

وأضاف أن المضى قدما فى تطوير التعليم الفنى، يعتبر من أهم فرص القضاء على أى معوقات قرار الاستثمار محليا.

ومشروع مبارك كول، عبارة عن نظام جديد لتطوير التعليم الفنى، استحدث عقب زيارة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك لألمانيا 1991، عبر المشاركة بين القطاع الخاص، والحكومة، متمثلة فى وزارة التعليم، ووكالة التعاون الفنى الألمانى GIZ، لتعليم وتدريب الخريجين عبر تدريس المواد الفنية.

يذكر أن السفارة الألمانية بالقاهرة، نظمت الأربعاء الماضى مؤتمرا عن التعاون المصرى الألمانى فى مجال التعليم الفنى، والتدريب المهنى، بهدف التركيز على كيفية زيادة الطلب على وظائف التعليم الفنى، والتدريب المهنى، وزيادة فرص المتخرجين من هذا النظام فى مصر، لينتقلوا بسلاسة إلى الحياة الوظيفية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.

يشار إلى أن التعليم الفنى، والتدريب المهنى، يشكلان على مدى أكثر من 20 عامًا محور تركيز التعاون الإنمائى الألمانى المصرى، وأقره الطرفان كأحد أولويات التعاون الإنمائى الألمانى المصرى القائم بينهما، أثناء المفاوضات الحكومية التى عقدت فى يونيو 2016.

وتشير الإحصاءات أن هناك 29 ألف طالب يدرسون فى التعليم المزدوج «الفنى» بما يمثل %2 من 1.6 مليون طالب يدرسون فى التعليم العام.

ووقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى منتصف يونيو الماضى 3 اتفاقيات مع وزير التنمية والتعاون الاقتصادى الألمانى، جيرد مولر، بقيمة 203.5 يورو، بينها اتفاقات لدعم القطاعات التنموية المختلفة بمنحة قيمتها 12 مليون يورو لتمويل مشروع دعم نظام التعليم المزدوج فى مصر، ومشروع «المبادرات الإصلاحية فى القطاع الحكومى فى مصر، ودعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.