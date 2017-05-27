السفير الألمانى: حادث المنيا جريمة تثير الاشمئزاز

علق يوليوس جيورج لوي، السفير الألماني في القاهرة، على الاعتداء الذي وقع صباح أمس الجمعة، على حافلة تُقل مواطنين مسيحيين في محافظة المنيا، قائلًا: “إن هذا الاعتداء جريمة تثير الاشمئزاز”، مؤكداً أنه يشاطر أهالي الضحايا مشاعرهم ونرجو للمصابين الشفاء العاجل.

وقال: “إن من يقتل بدم بارد أشخاصا بينهم كثير من الأطفال بسبب عقيدتهم، لهو خارجٌ عن معايير أي مجتمع إنساني، ولا يوجد ما يُبرر أعمال العنف الإرهابية تلك، ولا ما يبرر التحريض على الأقليات”.

وأكد أن ألمانيا تتضامن في هذه الأوقات العصيبة مع مسيحي مصر وكذلك مسلميها، الذين يقفون مع بداية شهر الصوم رمضان إلى جانب مواطنيهم المسيحيين، مؤكداً أن برلين تساندهم لمكافحة الإرهاب.

وتمنى أن تنجح الحكومة المصرية في مكافحة الإرهاب وداعميه بصورة فعّالة وباستخدام الوسائل التي تسمح بها دولة القانون، مطالبًا بضرورة مكافحة التعصب وحماية المصريين بمختلف عقائدهم، وعدم السماح للمتطرفين بتقسيم المجتمع المصري.