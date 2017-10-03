السفير الألمانى : التجارة مع مصر زادت 30%

سمر السيدقال السفير الألمانى لدى القاهرة يوليوس جورج لوى، إن معدلات التجارة الثنائية بين مصر وألمانيا لا تزال تسجل الكثير من قصص النجاح، وشهدت زيادة بنسبة 30% خلال العامين الماضيين، كما حققت فى الوقت الراهن حوالى 6 مليارات يورو، وهذا من شأنه أن يجعل القاهرة من أهم الشركاء مع بلاده.وأضاف، فى فعا

سمر السيد





قال السفير الألمانى لدى القاهرة يوليوس جورج لوى، إن معدلات التجارة الثنائية بين مصر وألمانيا لا تزال تسجل الكثير من قصص النجاح، وشهدت زيادة بنسبة 30% خلال العامين الماضيين، كما حققت فى الوقت الراهن حوالى 6 مليارات يورو، وهذا من شأنه أن يجعل القاهرة من أهم الشركاء مع بلاده.

وأضاف، فى فعاليات الاحتفالية التى نظمتها السفارة الألمانية، مساء اليوم، بمقرّها في الزمالك، بمناسبة عيد الوحدة، تحت شعار ألمانيا مقصد للزائرين، أن رجال الأعمال الألمان دائمًا ما يتابعون الجهود التى تتخذها الحكومة المصرية لجذب المستثمرين الأجانب للعمل بمصر.

وأشار إلى أنه من مصلحة مصر تنظيم التحديات الناجمة عن الهجرة للقارة الأوروبية، لافتًا إلى أنه من دواعى السرور إطلاق حوار منتظم رفيع المستوى مع القاهرة لمواجهة تلك التحديات بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين.

وأضاف أن العلاقات الثنائية بين البلدين متواصلة، فقد زارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مصر فى مارس الماضى، كما زار الرئيس عبد الفتاح السيسى برلين للمشاركة فى قمة الشراكة مع أفريقيا يونيو الماضى، مشيرًا إلى أن التعاون الأمنى بين الدولتين وثيق، وقد دخل الاتفاق الموقَّع بين وزيرى داخلية البلدين، يوليو الماضى، حيز التنفيذ.