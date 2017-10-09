السفير الألمانى: ألمس رغبة شديدة من مؤسسات المجتمع المدنى للعمل بمصر

سمر السيد:أكد السفير الألمانى لدى القاهرة يوليوس جورج لوى، على أهمية إتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المدنى وإعطائها مساحة حرية للعمل بمصر، خاصةً أن نطاق عملها واتصالها يكون مع المواطنين. وأضاف فى المؤتمر الصحفى الذى نظمته السفارة صباح اليوم، أن قرار استئناف نشاط مؤسسات المج



سمر السيد:



أكد السفير الألمانى لدى القاهرة يوليوس جورج لوى، على أهمية إتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المدنى وإعطائها مساحة حرية للعمل بمصر، خاصةً أن نطاق عملها واتصالها يكون مع المواطنين.



وأضاف فى المؤتمر الصحفى الذى نظمته السفارة صباح اليوم، أن قرار استئناف نشاط مؤسسات المجتمع المدنى الألمانى، قرار داخلى، لكنه لمس رغبة شديدة من تلك المؤسسات للعمل فى مصر، مشيراً إلى أنها تعمل منذ سنوات طويلة، وبشكل شفاف، ولديها اتصال مباشر مع الأفراد.

وأشار إلى أنه سيناقش توفير مساحة من الحريات لمؤسسات المجتمع المدنى مع الحكومة، من خلال تعديل القانون المنظم لعملها، أو مراعاة ذلك عند تنفيذ القانون، قائلا إن ذلم أمر طبيعى فى أى بلد ديمقراطى.

يشار إلى أن وزير التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانى جيرد ميللر، سيوقع خلال زيارته لمصر، على عدد من اتفاقيات التعاون، من بينها اتفاقية خاصة بتسهيل واستئناف عمل 6 مؤسسات ألمانية ثقافية محلياً، والأخرى الخاصة بتنظيم الهجرة غير الشرعية.

