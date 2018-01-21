السفير الأسترالي يستعرض سبل التعاون مع مستثمري الإسكندرية

معتز محمودأبدى نيل هوكنز سفير أستراليا في القاهرة أعجابه ببعض البرامج التدريبية التي تنظمها جمعية رجال أعمال الإسكندرية ، وعرض أمكانية التعاون مع الجمعية في أعمال التدريب. وقامت جمعية رجال أعمال الإسكندرية بعرض برنامجها للتدريبي من أجل التشغيل على السفير الأسترالي والوفد المرافق له&nb

معتز محمود

أبدى نيل هوكنز سفير أستراليا في القاهرة أعجابه ببعض البرامج التدريبية التي تنظمها جمعية رجال أعمال الإسكندرية ، وعرض أمكانية التعاون مع الجمعية في أعمال التدريب.



وقامت جمعية رجال أعمال الإسكندرية بعرض برنامجها للتدريبي من أجل التشغيل على السفير الأسترالي والوفد المرافق له خلال اجتماعه بأعضاء الجمعية.



جاء ذلك خلال اجتماع السفير الأسترالي والوفد المرافق له بأعضاء الجمعية والذى تضمن عرض برنامج الجمعية للتدريب من أجل التشغيل .

من جانبه قال محمد صبري رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية إنه من الممكن أن يتم اعداد نموذج معين للتدريب وفقا لبرتوكول يتم توقيعه بين الجمعية والجانب الأسترالي.

وأضاف صبري : نحن لا نهتم فقط بالتدريب وانما التدريب من أجل التشغيل، لافتاً الى أن الشركات تختار نوعية التدريب .

من جانبه أكد الدكتور محمد محرم، عضو جمعية رجال أعمال الإسكندرية على أن العمالة يمكن تصديرها.

واقترح محرم على السفير ان يتم تحديد احتياجات الشركات الاسترالية ،حتى يتم معرفة متطلبات السوق وتقديم تدريب يتناسب معه وامكانية استغلال ذلك.