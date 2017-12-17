السفير الأرميني: نسعى لمزيد من الاستثمار بين البلدين

12 ألف سائح أرمينى زاروا مصر العام الحالي نطالب البرلمان بسرعة تشكيل جمعية الصداقة الأرمينية المصرية ياسمين فواز عقد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، لقاءً مع أرمن ميلكونيان، سفير جمهورية أرمينيا بالقاهرة، اليوم الأحد بحضور النائب طارق الخولي أمين سر اللجنة. في بداية اللقاء رحب ال

12 ألف سائح أرمينى زاروا مصر العام الحالي

نطالب البرلمان بسرعة تشكيل جمعية الصداقة الأرمينية المصرية

ياسمين فواز

عقد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، لقاءً مع أرمن ميلكونيان، سفير جمهورية أرمينيا بالقاهرة، اليوم الأحد بحضور النائب طارق الخولي أمين سر اللجنة.

في بداية اللقاء رحب النائب طارق رضوان بالسفير الأرميني، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وأن هناك قضايا ذات اهتمام مشترك تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه، أكد ميلكونيان أن بلاده تنظر إلي مصر كدولة صديقة، موضحاً حرص بلاده على تنمية وتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية مع مصر باعتبارها أحد أهم الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما عبر عن رغبة بلاده في اجراء مزيد من التعاون بين البلدين خاصة البرلماني منها، مؤكداً أن البرلمان الأرمينى قد انتهى من تشكيل جمعية الصداقة الأرمينية المصرية، مطالباً بسرعة تشكيل جمعية الصداقة من الجانب المصري، حتي يتسنى لبرلماني البلدين تعزيز العلاقات الثنائية.

من جهته، وعد رضوان بتوصيل هذه الرسالة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس.

كما تطرق الحديث إلى الزيارة التي قام بها رضوان إلى الاتحاد الأوروبي، حيث أكد أن صورة مصر قد تغيرت كثيراً لديهم، وهذا يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وقد كان الجانب الأوروبي سعيداً بشأن الانجازات التي قامت بها مصر خاصة فى مجالات الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وما تقدمه مصر للاجئين، فمصر تستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين، يقدر عددهم حوالي 5.7 مليون لاجئ، وتعمل الدولة على تيسير إقامتهم فى مصر، فهم يتمتعون بكافة الخدمات الصحية والتعليمية ويحصلون على الوظائف مثلهم مثل المصريين، ومصر تفعل ذلك من واقع احساسها بالمسئولية تجاه شعوب المنطقة ولا تنتظر مصر من الغرب تقديم اعانات أو مساعدات بل تعاون في كافة المجالات.

ومن جانبه صرح السفير أرمن ميلكونيان أن هناك وفداً أرمينياً قد زار مصر، وتم عقد مفاوضات بالقرية الذكية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن أرمينيا تسعى لمزيد من الاستثمار بين البلدين في مجال تكنولوجيا المعلومات.

أما في مجال السياحة، فأوضح ميلكونيان أن هناك 12ألف سائح أرمينى قد زاروا مصر العام الحالي خاصة مدينتي شرم الشيخ والغردقة، واللتين تعتبرا أهم المقاصد السياحية للسائحين الأرمن، مشيراً إلى أنه لهذا السبب تم تسيير خط طيران مباشر بين شرم الشيخ وبريفان، والغردقة ويريفان، معرباً عن أمله فى إمكانية تسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة ويريفان، مؤكداً تطلع بلاده لجذب السياحة المصرية لأرمينيا والعكس.

وبمناسبة مرور 25عاماً على بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أهدي السيد السفير أرمن ميلكونيان السيد طارق رضوان درع السفارة في إشارة إلى عمق العلاقات بي البلدين.