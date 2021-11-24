السفير أشرف راشد يؤدي اليمين القانونية لانتخابه عضو بلجنة حكماء الكوميسا مجددا

أدى السفير أشرف راشد مستشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للعلاقات الدولية، ورئيس لجنة الحكماء بمنظمة السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي “كوميسا”، اليمين القانونية أمام قمة الكوميسا التي عقدت أمس برئاسة الرئيس السيسي، لانتخابه مجددا عضوا في لجنة الحكماء بالمنظمة ممثلا عن مصر للدورة القادمة، والتي كان يرأسها في دورتها الحالية.

وقال السفير راشد إن اللجنة معنية بتسوية النزاعات بين الدول الأعضاء في الكوميسا، عبر استراتيجية سبق إعدادها للقيام بعملية الوساطة، كما تعنى اللجنة أيضا بمتابعة الانتخابات التي تتم في الدول الأعضاء.

يذكر أن مصر تسلمت قيادة منظمة الكوميسا، الثلاثاء الماضي ، وذلك وسط أجواء ومراسم احتفالية ضخمة في عاصمتها الإدارية الجديدة، وذلك بعد غياب دام 20 عاما عن رئاسة هذا التحالف الأمريكي الضخم.

يأتي ذلك تزامنا مع استضافة القاهرة قمة المنظمة الحادية والعشرين، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تسلم رئاسة الكوميسا من رئيس دولة مدغشقر.

والكوميسا هي اختصار لعبارة “Common Market for Eastern and Southern Africa” والتي تعني “السوق المشترك لشرق وجنوب أفريقيا”، وهي تحالف اقتصادي تأسس عام 1994 يهدف إلى تعزيز حركة التجارة بين الدول الأعضاء.

تعد من أهم التجمعات الاقتصادية في القارة السمراء، إذ تضم 21 دولة من المنطقة المشار إليها، والتي تتفق على السماح بمرور البضائع فيما بينها دون حواجز جمركية، الأمر الذي من شأنه تعزيز التبادل التجاري.