السفيرة نائلة جبر تفوز بعضوية لجنة أممية تناهض التمييز ضد المرأة

المال-خاصفازت السفيرة نائلة جبر اليوم السبت بعضوية لجنة الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك بعد أن حصلت على 143صوتا، خلال الانتخابات التى جرت اليوم بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وأشار السفير، أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن انتخاب جبر ل

المال-خاص

فازت السفيرة نائلة جبر اليوم السبت بعضوية لجنة الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك بعد أن حصلت على 143صوتا، خلال الانتخابات التى جرت اليوم بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشار السفير، أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن انتخاب جبر لعضوية هذه اللجنة الأممية الهامة جاء نتيجة للاهتمام الكبير الذى توليه مصر لملف المرأة وتمكينها والارتقاء بها في مختلف المجالات، وانعكاسا لحجم التقدير الدولي للجهود التى تبذلها مصر لضمان احترام حقوق المرآة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها.

وأوضح أن انتخاب السفيرة جبر تأكيدا على الدور الفعّال والمؤثر الذي تضطلع به الدبلوماسية المصرية داخل الأمم المتحدة وعلى الصعيد متعدد الأطراف.

وسبق انتخاب السفيرة نائلة جبر لعضوية اللجنة أكثر من مرة على مدار السنوات العشر الأخيرة، حيث ترأست اللجنة خلال الفترة من 2009 وحتى 2011، وتولت جبر منصب نائب الرئيس خلال الفترة من 2015 وحتى 2017

وأشار إلى أن هذه الأمور تعكس حجم الخبرات الواسعة والممتدة التي تتمتع بها جبر في مجال حقوق وتمكين المرأة وغيرها من المجالات، علما بأنها تتولى حاليا رئاسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.