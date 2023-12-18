السفيرة الأمريكية: واشنطن تتطلع إلى مواصلة الشراكة القوية مع السيسي

قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، هيرو مصطفى غارغ، إن واشنطن تتطلع إلى مواصلة الشراكة القوية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته السفارة عقب الإعلان من الهيئة العليا للانتخابات عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة.

وأضافت السفيرة الأمريكية في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر تتضمن مجموعة كاملة من الأولويات المشتركة، بما في ذلك تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين، وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز الروابط الشعبية والثقافية بين المصريين والأمريكيين والمصريين.

وتابعت: «نحن ممتنون للدور القيادي الذي تلعبه مصر خلال الأزمة الإقليمية الحالية، وسنعمل بثبات مع الرئيس السيسي والحكومة المصرية لتحقيق سلام عادل ودائم وآمن».