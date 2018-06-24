السفن الصغيرة تشكو تضخم فاتورة التشغيل

نادية سلامكشف رامى مكاوى، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للخدمات البيئية والأشغال البحرية، أن تكلفة تشغيل الوحدات البحرية والسفن الصغيرة ارتفعت من 22 ألف جنيه إلى 33 ألفا، مما يشكل عبئا كبيرا على السفن فى ظل انخفاض حجم الأعمال.وأكد عدد من ملاك السفن،أنه فى ظل التغيرات الحالية لم تسع الجهات المعنية

نادية سلام

كشف رامى مكاوى، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للخدمات البيئية والأشغال البحرية، أن تكلفة تشغيل الوحدات البحرية والسفن الصغيرة ارتفعت من 22 ألف جنيه إلى 33 ألفا، مما يشكل عبئا كبيرا على السفن فى ظل انخفاض حجم الأعمال.

وأكد عدد من ملاك السفن،أنه فى ظل التغيرات الحالية لم تسع الجهات المعنية بجذب خطوط ملاحية جديدة لمنطقة خليج السويس، ولم تقدم أى تسهيلات للخطوط العالمية، لرفع حجم العمل بتلك المنطقة، بجانب قرارات وزارة النقل التعسفية فى رفع رسوم الخدمات وعلى رأسها القرار 800 لسنة 2016 والذى لايزال سوق النقل البحرى يعانى آثاره السلبية، وامتناع الشركات العالمية عن التعامل مع الموانيء المصرية.