السفارة اليابانية : “العربى”يحصل على تقدير وزير الخارجية اليابانى

أبلغ السفير نوكي، و كوياما توكوجي، مدير عام مكتب القاهرة لشركة تويوتا تسوشو، المهندس إبراهيم العربي تسلم كاروبي جون – رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا تسوشو، مسئوليته كرئيس لمجلس الأعمال الياباني –المصري خلفًا لأوزاوا ساتوشي، المستشار الأول لمجلس إدارة شركة تويوتا تسوشو.

قال بيان صحفي وزعته السفارة اليابانية بالقاهرة اليوم ، إن السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان لدى مصر ، التقي مع المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربي ورئيس مجلس الأعمال المصري –الياباني، بالقاهرة.

تعميق العلاقات الاقتصادية

وأضاف بيان السفارة اليابانية بالقاهرة ، أن اللقاء ناقش المزيد من فرص تعميق العلاقات الاقتصادية بين اليابان ومصر بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها البلدان بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



وخلال الاجتماع، قام السفير نوكي بمنح المهندس إبراهيم العربي شهادة تقدير من وزير الخارجية الياباني تقديراً لجهوده المتواصلة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين اليابان ومصر.

مجلس الأعمال المصري الياباني

ونوه بيان السفارة اليابانية بالقاهرة ، إليّ أن ” العربي” كان رئيساً متميزاً ونشطاً لمجلس الأعمال المصري –الياباني منذ عام 2014.

وتابع : كما قام ” العربي” أيضاً بتقوية علاقات العمل الخاصة به مع الشركات اليابانية مثل شركات توشيبا وسوني وشارب في مجال الأجهزة الكهربائية.

بالإضافة إلى نشر وتعزيز ثقافة إدارة الشركات اليابانية من خلال إدخال الطرق اليابانية في الصناعة والتي يجري تدريسها في مدرسة التدريب الفني التي تعمل تحت مظلة مجموعة شركات العربي.



و أعرب المهندس إبراهيم العربي عن تقديره البالغ تجاه ذلك التقدير.

وأكد حرصه على مواصلة دوره كجسر للتواصل بين مجتمعي الأعمال المصري –الياباني.

تحسين مناخ الاستثمار

كما أكد أيضاً استعداده التام لأي نوع من أنواع النقاش لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار للشركات اليابانية من أجل التغلب على الأزمة الحالية.



رئيس “تويوتا تسوشو” رئيسا لمجلس الأعمال المشترك

وخلال المناقشات، أبلغ السفير نوكي، و كوياما توكوجي، مدير عام مكتب القاهرة لشركة تويوتا تسوشو، المهندس إبراهيم العربي تسلم كاروبي جون – رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا تسوشو، مسئوليته كرئيس لمجلس الأعمال الياباني –المصري خلفًا لأوزاوا ساتوشي، المستشار الأول لمجلس إدارة شركة تويوتا تسوشو.



وأعرب السفير نوكي عن أمله في أن يقوم المهندس إبراهيم العربي، بصفته رئيساً لمجلس الأعمال المصري –الياباني، بإقامة علاقات قوية مع نظيره الياباني الجديد كاروبي، من أجل المزيد من تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين من خلال مكافحة الأزمة معاً.