السفارة الهندية: ثلثي استثماراتنا بمحور قناة السويس

سمر السيدقال السفير الهندي بالقاهرة، سانجاى باتاتشاريا، إن ثلثي الاستثمارات الهندية بمصر توجد بمنطقة محور قناة السويس ببورسعيد والإسماعيلية والسويس ، مشيراً إلى أن هناك تعاونا ثنائيا كبيرا بين البلدين و حراكا جديدا بدأ يلوح في الأفق حالياً .وأضاف في كلمته بالمؤتمر الذى

سمر السيد





قال السفير الهندي بالقاهرة، سانجاى باتاتشاريا، إن ثلثي الاستثمارات الهندية بمصر توجد بمنطقة محور قناة السويس ببورسعيد والإسماعيلية والسويس ، مشيراً إلى أن هناك تعاونا ثنائيا كبيرا بين البلدين و حراكا جديدا بدأ يلوح في الأفق حالياً .





وأضاف في كلمته بالمؤتمر الذى عقدته السفارة الهندية بالقاهرة اليوم بمناسبة انعقاد مهرجان الهند على ضفاف النيل 2018 ، أن حجم الاستثمارات الهندية بالسوق المحلية يبلغ نحو 3 مليار دولار.

وأشار إلى أن شركة “تى سى آى سنمار” العاملة فى مجال الكيماويات تحتل المركز الثاني فى قائمة تدفقات مستثمري بلاده بقيمة 1.5 مليار ويعمل بها 3 آلاف عامل وتقدر عائدات صادراتها السنوية بـ500 مليون دولار.





وأضاف بى اس جايارامان رئيس مجلس إدارة شركة “تى سى آى سنمار ، أنه يشعر بالثقة فى الاقتصاد المصرى.

وأشاد بالإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة.

وأوضح أن الحوافز الاستثمارية التى أعلنت الحكومة عنها فضلاً عن الموقع الجغرافى المتميز واتفاقيات التجارة الحرة لمصر مع الدول الأخرى تشجع المستثمرين على المجئ للسوق المحلية.





