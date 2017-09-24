السفارة الهندية تتعاقد مع النقل العام للدعاية على 12 أتوبيسًا

دشنت اليوم السفارة الهندية بروتوكول تعاون مع هيئة النقل العام في القاهرة لتخصيص 12 أتوبيسًا يمكن استخدامها في حملات الدعاية والإعلان التي تطلقها السفارة في مصر.

وأوضح مصدر بالسفارة الهندية أن حملات الدعاية ستشمل الترويج للسياحة في نيودلهي، بالإضافة إلى الترويج للمنتجات الهندية التي يمكن تصديرها إلى القاهرة.

وأضاف المصدر أنه تم توقيع البروتوكول ظهر اليوم بحضور السفير الهندي وممثلين عن هيئة النقل العام بالإضافة إلى مدير عام آثار قلعة صلاح الدين، حيث تم تدشين بروتوكول التعاون.