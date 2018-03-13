السفارة المصرية في بيروت تعيد مسنة إلى أرض الوطن

سمر السيد:قالت وزارة الخارجية، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، إن اتصالات السفارة المصرية في بيروت مع السلطات اللبنانية، أسفرت عن إعادة المواطنة إيمان عبد السلام، 62 عاما إلى أرض الوطن بعد قضائها نحو 30 عاما في لبنان، والتى كانت تعمل هناك قبل أن تتراجع حالتها الصحية، وتصبح ظروف إقامتها الصعبة غير قا

سمر السيد:

قالت وزارة الخارجية، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، إن اتصالات السفارة المصرية في بيروت مع السلطات اللبنانية، أسفرت عن إعادة المواطنة إيمان عبد السلام، 62 عاما إلى أرض الوطن بعد قضائها نحو 30 عاما في لبنان، والتى كانت تعمل هناك قبل أن تتراجع حالتها الصحية، وتصبح ظروف إقامتها الصعبة غير قابلة للاستمرار.

وانتهت اتصالات السفارة إلى إعفاء المواطنة من الغرامات المستحقة عليها، نتيجة تواجدها في لبنان من دون مستند إقامة منذ سنوات.

و حسب البيان؛ استقبل نزيه النجاري، سفير مصر في بيروت، أمس السيدة المصرية للاطمئنان على حالتها الصحية، وتسليمها المستندات الخاصة بعودتها إلى مصر، قبل أن تتوجه برفقة مندوب من السفارة إلى مطار بيروت في طريقها إلى العودة إلى أرض الوطن.

