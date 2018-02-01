السفارة المصرية تنهى ترتيبات مباراة المصرى و جرين بافلوز

علي المصري:توجه إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري، بالشكر إلى السفارة المصرية بزامبيا، على الجهود الكبيرة التي تقوم بها السفارة، لإنهاء ترتيبات مباراة المصري، ومستضيفه الزامبي جرين بافلوز، والمقرر إقامتها على ستاد نوكولوما بالعاصمة الزامبية لوساكا في الثالثة عصر يوم 20 فبراير الجاري.وأشاد "

علي المصري:

توجه إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري، بالشكر إلى السفارة المصرية بزامبيا، على الجهود الكبيرة التي تقوم بها السفارة، لإنهاء ترتيبات مباراة المصري، ومستضيفه الزامبي جرين بافلوز، والمقرر إقامتها على ستاد نوكولوما بالعاصمة الزامبية لوساكا في الثالثة عصر يوم 20 فبراير الجاري.

وأشاد “حسن” بالجهود الكبيرة التي يبذلها أحمد مصطفى سفير مصر بلوساكا، ومعه الملحق الدبلوماسي بالسفارة محمد فريد، والذي يتم التواصل معه بشكل يومي من أجل إنهاء ترتيبات رحلة المصري إلى زامبيا، سواء من حيث اختيار فندق الاقامة أو ملاعب التدريب، بالإضافة إلى تيسير كل إجراءات بعثة المصري هناك.

من جانب آخر، قرر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مد المعسكر المغلق للفريق المقام حالياً ببرج العرب، إلى ما بعد مباراة الفريق المقبلة أمام مصر المقاصة، والمقرر إقامتها في الخامسة مساء الإثنين المقبل على ستاد الجيش المصري باﻹسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري.

كانت المجموعة الأساسية، من لاعبي الفريق قد خضعت لجلسات التأهيل والاستشفاء عقب نهاية مباراة أمس الأربعاء، أمام طلائع الجيش والتي انتهت بالتعادل السلبي ، فيما أدى البدلاء مرانا قويا في أحد ملاعب برج العرب، علي أن يواصل الفريق تدريباته اليوم بمعسكره المغلق.