السفارة المصرية تتابع ترتيبات بعثة الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني

المال ـ خاص: أكد السفير شريف الليثي سفير مصر فى الكاميرون اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال بعثة فريق النادي الأهلي المشاركة فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، واللقاء المرتقب أمام فريق نادى القطن الكاميروني والمقرر إقامتها على ملعب أومنى سبورت فى مدينة جاروا الكاميرونية يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو الجارى.



وأوضح السفير المصري فى ياوندي قيامه بإجراء الاتصالات اللازمة مع كبار المسئولين الكاميرونيين فى وزارات الخارجية والداخلية والرياضة، فضلاً عن سلطات الطيران المدني الكاميرونية من أجل الحصول على تصريح هبوط للطائرة الخاصة المقلة لفريق النادي الأهلي، وكذا تقديم كافة التسهيلات والدعم الممكن لبعثة النادي الأهلي أثناء وجودها فى الكاميرون. وأشار السفير إلى أن الجانب الكاميروني أكد استعداده لاستقبال بعثة النادي الأهلي، حيث أعرب السفير للمسئولين الكاميرونيين عن تطلع مصر لتوفير كافة التسهيلات الممكنة للفريق أثناء إقامته فى مدينة جاروا الكاميرونية، والتي تبعد عن العاصمة الكاميرونية ياوندي بأكثر من 800 كيلومتر، موضحاً أن النادي الأهلي فى المقابل سيقدم كافة أشكال الدعم والتسهيلات الممكنة لفريق القطن الكاميروني أثناء لقاء العودة بين الفريقين فى يوليو المقبل وهو ما رحب به المسئولين الكاميرونيين.



وأضاف السفير أن كافة الحجوزات فى الفندق قد تمت لفريق النادي الأهلي والمقرر وصوله إلى مدينة جاروا الكاميرونية مساء السبت 20 مايو الجارى، مؤكدا على أن السفارة سوف توفد أحد أعضاءها لاستقبال بعثــة النادي الأهلي نظراً لتزامــن وصـــول الفريق مــع احتفــالات مؤسسة الرئاسة الكاميرونيـــة بعيد الاستقلال والموافق 20 مايو من كل عام، مشيراً إلى اضطراره البقاء في العاصمة الكاميرونية “ياوندي” للحضور والمشاركة في تلك الاحتفالات ممثلاً لمصر، والتي سيحضرها الرئيس الكاميروني بول بيا، ثم مشاركته مساءً فى حفل الاستقبال الذى يقيمه الرئيس الكاميروني والسيدة الأولى الأمر الذى يستلزم وجود السفير ومشاركته رسمياً فى تلك المناسبة الهامة.



وأكد السفير المصري على إعتزامه السفر إلى مدينة جاروا عقب احتفالات الرئاسة الكاميرونية للوقوف على آخر استعدادات فريق النادي الأهلي، وتقديم كل التسهيلات والمؤازرة والدعم الممكن من أجل تحقيق نتيجة إيجابية للفريق فى مباراته الهامة مع فريق القطن الكاميروني وحتى مغادرته بسلامة الله إلى أرض الوطن.

