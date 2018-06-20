السفارة المصرية بروسيا تحذر المشجعين المسافرين إلى كالينينجراد

سمر السيد حثت سفارة مصر فى موسكو، المشجعين المصريين على مراعاة قواعد الدخول إلى مقاطعة كالينينجراد الروسية، لحضور مباريات كأس العالم. وقالت السفارة، فى بيان لها، اليوم الأربعاء: "تود سفارة جمهورية مصر العربية فى موسكو استرعاء نظر جميع المواطنيين المصريين الذين ينوون السفر إلى مدينة كالينينجراد الر

سمر السيد

حثت سفارة مصر فى موسكو، المشجعين المصريين على مراعاة قواعد الدخول إلى مقاطعة كالينينجراد الروسية، لحضور مباريات كأس العالم.

وقالت السفارة، فى بيان لها، اليوم الأربعاء: “تود سفارة جمهورية مصر العربية فى موسكو استرعاء نظر جميع المواطنيين المصريين الذين ينوون السفر إلى مدينة كالينينجراد الروسية لحضور مباريات كأس العالم التى تعقد فى هذه المدينة، بأنه فى ضوء عدم وجود تواصل برى مباشر بين الأراضى الروسية ومقاطعة كالينينجراد الروسية، فإنه وفقاً للقواعد المنظمة للسفر إلى تلك المقاطعة المتفق عليها بين دولة روسيا الاتحادية وجمهورية ليتوانيا، فإنه يتعين على أى مواطن أجنبى الحصول على تأشيرة عبور مسبقة من سفارات أو قنصليات دولة ليتوانيا بالخارج حتى يتسنى لهم استقلال القطار”.

وأضافت السفارة: “فى حالة عدم وجود تأشيرة العبور اللازمة، لن يسمح لأى مواطن أجنبى السفر إلى مدينة كالينينجراد إلا بالطيران”.