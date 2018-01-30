السفارة المصرية بالكويت : حافلات لنقل أبناء الجالية للتصويت في الانتخابات الرئاسية

المال- خاص في إطار حرص السفارة المصرية بالكويت على مشاركة أبناء الجالية في مختلف مراحل عملية الانتخابات الرئاسية، صرح طارق القوني، سفير مصر في الكويت، بأن السفارة استقبلت، خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير الحالي، المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات لتأييد المرشحين للانت

المال- خاص





في إطار حرص السفارة المصرية بالكويت على مشاركة أبناء الجالية في مختلف مراحل عملية الانتخابات الرئاسية، صرح طارق القوني، سفير مصر في الكويت، بأن السفارة استقبلت، خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير الحالي، المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات لتأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث حرصت على توفير أكبر قدر من التسهيلات لمشاركة المواطنين، ومن بينها مرونة ساعات العمل باستقبال المواطنين بعد المواعيد الرسمية، وكذلك فتح أبواب السفارة يوم الجمعة 19/1/2018، فضلًا عن توفير عدد كبير من أجهزة تسجيل التوكيلات؛ حرصًا على وقت المواطنين.

وأشاد السفير المصري بحرص المواطنين على تحرير التوكيلات لمختلف مرشحي الرئاسة وتحمُّلهم مشقة الحضور لمقر السفارة حتى اليوم الأخير في عملية التوثيق، فضلًا عما لمسه لديهم من حس وطني عال بأهمية المشاركة والمساهمة في أي عمل من شأنه خدمة مصلحة البلاد، والتعبير بشكل حضاري عن اختياراتهم وتطلعاتهم لمستقبل مصرنا الغالية، معربًا عن ثقته في مواصلة أبناء الجالية هذا الانخراط الإيجابي في العملية الانتخابية التي ستتم بمقر السفارة أيام 16 و17 و18 مارس 2018، وأيام 19 و20 و21 أبريل 2018 (في حالة الإعادة).

وأكد حرص السفارة على أن تبذل كل مساعيها من أجل معالجة أي صعوبات مما يضمن أكبر مشاركة ممكنة لكل أبناء الجالية ممن لهم حق الانتخاب في هذا الاستحقاق الانتخابي، بما في ذلك تسهيل عملية انتقالهم إلى مقر لجنة الانتخابات بالسفارة من خلال وسائل النقل الجماعي التي تطوع عدد من أبناء الجالية بتوفيرها لنقل الناخبين من وإلى نقاط التجمع لتجاوز مشكلة دخول السيارات الخاصة إلى منطقة السفارات، كما ستحرص السفارة على تواجد أكبر قدر ممكن من أجهزة تسجيل الناخبين لضمان سرعة العملية الانتخابية، فضلًا عن توفير ممرات سريعة للانتخاب للسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة.

جدير بالذكر أنه يحق لكل مواطن مصري يوجد خارج البلاد في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخابات متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي، ويجب أن يباشر هذا الحق بنفسه، بالإضافة إلى أنه لا يعتد في إثبات شخصية الناخب بغير أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر المثبت به الرقم القومي، ومن ثم تهيب السفارة بأعضاء الجالية التأكد من وجود أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر، وكذا التأكد من سريان صلاحية الجواز خلال فترة الانتخابات.